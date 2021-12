Katrina Kaif va épouser Vicky Kaushal dans une « affaire privée », selon une source

Le couple organisera une célébration pour leurs amis de l’industrie à une date ultérieure. (C’EST À DIRE)

Le mariage de Katrina Kaif et Vicky Kaushal au Rajasthan la semaine prochaine sera une « cérémonie intime », a déclaré une source à Press Trust of India.

Des rapports selon lesquels Katrina, 38 ans, sortirait avec Vicky, 33 ans, font le tour depuis un an. Mais les acteurs ont toujours été discrets sur le statut de leur relation.

La source a déclaré à Press Trust of India que les festivités commenceraient par une cérémonie sangeet et mehendi, suivie du mariage. Les cérémonies se dérouleront du mardi au jeudi.

Le mariage sera une affaire intime avec uniquement des membres de la famille immédiate et des amis proches, a déclaré la source. Le couple organisera une célébration pour leurs amis de l’industrie à une date ultérieure.

Des rapports précédents avaient suggéré que le couple avait interdit aux invités d’utiliser leur téléphone portable pour prendre des photos lors du mariage. Il avait également été signalé que les invités recevraient des codes individuels pour entrer sur le lieu du mariage. Les invités seront également invités à signer des accords de non-divulgation alors que le couple secret essaie d’empêcher que les détails de la cérémonie de mariage ne soient divulgués au public.

Il a été rapporté que le mariage aurait lieu à Six Senses Fort Barwara dans la ville de Chauth Ka Barwara de Sawai Madhopur.

Le collecteur de Sawai Madhopur, Rajendra Kishan, a déclaré qu’une réunion des responsables du district avait été organisée pour discuter des dispositions relatives à l’ordre public pendant quatre jours pendant le mariage.

Gardant la situation pandémique à l’esprit, Kishan a déclaré que des directives avaient été émises pour que tous les invités reçoivent les deux doses de vaccin.

Kishan a déclaré que 120 invités assisteraient au mariage. Ceux qui n’ont pas pris les deux doses de vaccin devront produire un rapport RT-PCR négatif, a-t-il déclaré.

Les rapports ont indiqué que Katrina et Vicky ont officialisé leur mariage légal vendredi. Le duo aurait eu un mariage à la cour en vertu de la Special Marriage Act, 1954, avant leur mariage traditionnel jeudi.

