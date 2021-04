Katrina Lake quitte le poste de PDG de Stitch Fix – WWD

Stitch Fix a prévu un autre type de «style shuffle» pour sa gamme de cadres: la fondatrice et PDG Katrina Lake deviendra présidente exécutive à compter du 1er août, laissant les rênes du PDG à la présidente actuelle Elizabeth Spaulding, a annoncé la société mardi.

Qualifiant la transition de «jalon important», Stitch Fix souligne que Lake n’abandonne pas l’entreprise. En fait, selon l’annonce, «elle restera une employée avec un accent sur les efforts d’impact social de Stitch Fix, en particulier l’intersection entre la durabilité et la technologie dans la vente au détail de vêtements», qui sont des domaines de l’entreprise qui la passionnent.

Elle gardera également une main dans l’entreprise en ce qui concerne la marque et les partenariats de marchandisage, et elle prévoit de rester en contact avec l’équipe de direction. Dans un e-mail adressé aux employés, la future PDG a déclaré que la transition était en cours «depuis un certain temps», mais n’a pas cité de raison spécifique pour son départ, à part que le moment semblait opportun.

Dans son message, la fondatrice a rappelé avec tendresse les 10 dernières années, évoquant avec poésie l’objectif de l’entreprise d’aider les consommateurs à paraître et à se sentir mieux. Elle a également profité de l’occasion pour faire confiance à son successeur.

«Quand j’ai rencontré Elizabeth, je savais qu’elle était spéciale et j’ai immédiatement vu le potentiel qu’elle avait pour créer des possibilités pour Stitch Fix», a écrit Lake. «Depuis qu’elle s’est jointe à nous en tant que présidente en janvier 2020, Elizabeth a eu un impact large et significatif sur notre entreprise. Elle dirige la plupart de nos équipes orientées clients et technologiques, elle a défini une vision convaincante pour notre avenir et accéléré la prochaine génération de notre service.

«Le moment est venu d’inaugurer la nouvelle génération de Stitch Fix, pour notre entreprise, nos employés et nos clients», a-t-elle ajouté.

Lake a fondé l’entreprise en 2011, alors qu’elle était étudiante à la Harvard Business School, et en 2017, elle est devenue la plus jeune femme à intégrer une société en bourse. Depuis lors, Stitch Fix est devenu une opération massive avec 8000 employés, un chiffre d’affaires annuel de 1,7 milliard de dollars et près de quatre millions de clients sur deux continents, grâce à son lancement au Royaume-Uni en 2019.

Elle a longtemps été le visage du service de stylisme personnel, mais au cours des dernières années, ses apparitions à la tête de Stitch Fix sont devenues de plus en plus rares, en plus de prendre la parole lors de conférences ou de diriger des appels de résultats.

Pendant ce temps, Spaulding, qui a rejoint les rangs il y a 18 mois, a assumé une part de plus en plus importante de fonctions de contact avec le public, en particulier après le départ du président et chef de l’exploitation Mike Smith l’année dernière. Smith reste également membre du conseil d’administration du service de stylisme.

En tant que dirigeant averti en technologie, Spaulding semble être une chaussure pour remplir les chaussures de Lake chez le détaillant de mode axé sur les données. Sous Lake, la société a créé un modèle de style hybride très médiatisé qui repose à la fois sur les machines et les humains, ainsi que sur des approches uniques – comme le jeu de mode «Style Shuffle» – pour connaître les préférences de style des clients.

La société a également développé un modèle d’achat direct, et elle espère développer cela, ainsi que d’autres fonctionnalités telles que Fix Previews et Live Styling, ainsi que d’autres initiatives basées sur le contenu.

«Il pourrait y avoir d’autres médiums [in which] vous pourriez interagir avec un styliste ou même voir du contenu vidéo de styliste à l’avenir », a précédemment fait allusion Spaulding à WWD. «On ne sait pas si cela équivaut à quelque chose comme des fonctionnalités d’achat en direct ou peut-être une vidéo intégrée à vocation sociale. Mais ce qui est certain, c’est que l’entreprise est impatiente d’explorer des moyens d’attirer davantage de clients. »

Déjà, Spaulding a joué un rôle central dans les développements technologiques et les fonctionnalités de la plate-forme de l’entreprise, et elle continuera à les diriger en tant que PDG. Elle aura également de nouveaux talents sur lesquels s’appuyer, puisque Stitch Fix vient de faire venir Sharon Chiarella, une ancienne vice-présidente d’Amazon, en tant que nouvelle directrice des produits en mars.

Avec tous les mouvements récents, on ne sait pas si le brassage des dirigeants est terminé. Mais le départ de Lake marque certainement le plus grand changement à ce jour.