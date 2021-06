Katrina Maria, la fan la plus sexy de Manchester United, essaie d’attirer des stars dans l’équipe ⋆ 10z viral

in

Le football a certains des fans les plus sexy et Katrina Maria est l’une des plus attrayantes de Manchester United.

Elle est habituée à voir apparaître les maillots de Manchester United sur ses photos et, plus récemment, elle était de retour avec son maillot Christiano Ronaldo Manchester de retour avec la légende “Ce serait légendaire si Ronaldo rentrait un jour chez lui.”

Katrina a posté une photo sur Instagram ce week-end avec la légende : « Que pensez-vous que Manchester United devrait viser cette fenêtre de transfert d’été ? »… et en taguant Jadon Sancho de Dortmund.

Tendance de l’action latérale

Ronaldo a été lié à de nombreuses destinations à l’approche de sa dernière année sous contrat avec la Juventus.

Les représentants de Cristiano Ronaldo seraient en contact avec Man United, le Real Madrid et le PSG au sujet de mouvements potentiels pour la star de la Juventus pic.twitter.com/6xBmSz1Eyg – The Sun Football (@TheSunFootball) 9 juin 2021

Katrina a toute une collection de photos dans ses maillots préférés.

Si elle veut m’inciter à jouer pour Manchester cette année, n’hésitez pas à glisser dans les DM !

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu ! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur le sport et la culture pop sur le Web!

]]>

Abonnez-vous sur YouTube !

Lien source