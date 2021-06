Katt Williams dit à la bande dessinée “Il n’y a pas de culture d’annulation” [WATCH] 10z viral

Katt Williams / Crédit : Eugene Powers/WENN.com

*Katt Williams a partagé ses réflexions sur le public trop sensible à la comédie ces jours-ci, et il conteste l’annulation des comédiens.

Parler à Joe Budden dans son podcast du 4 juin, Williams a parlé de son prochain film, “The House Next Door: Meet the Blacks 2”, avant que la conversation ne se tourne vers la relation de la comédie avec Internet, rapporte TMZ.

« Où vous situez-vous sur la capacité des bandes dessinées à être des bandes dessinées sans jugement et les répercussions de la culture annulée ? » Budden a demandé à Williams.

« Certaines de ces choses sont pour le bien de tout. Personne n’aime la limitation de vitesse, mais c’est nécessaire. Personne n’aime l’accotement de la route, mais c’est là pour une raison », a déclaré Williams. « Mon point est, [people] n’étaient pas très drôles à l’époque où ils pouvaient dire ce qu’ils voulaient dire. En fin de compte, il n’y a pas de culture d’annulation. L’annulation n’a pas sa propre culture.

Katt convient que certains mots et sujets sont à juste titre appelés pour être inappropriés.

«Je ne sais pas quelles personnes ont été annulées et que nous souhaiterions retrouver. Qui sont-ils? C’est fait pour les raisons pour lesquelles c’est fait et cela a aidé qui cela a aidé », a déclaré Williams. « Si tout ce qui doit arriver, c’est que nous devons être plus sensibles dans la façon dont nous parlons, n’est-ce pas ce que nous voulons de toute façon ? Je dis que votre travail en tant que comédien est de plaire au plus grand nombre avec votre art. Donc, si vous voulez offenser quelqu’un, personne ne vous a enlevé ces mots… Mais n’appelez pas quelqu’un par ce mot quand vous savez que cela affecte toutes ces personnes.

Il a poursuivi: “Si ce sont les limites qui vous empêchent de faire le métier que Dieu vous a mis, alors ce n’est probablement pas pour vous”, a déclaré Williams. “La croissance fait partie du fait d’être un adulte.”

