Katt Williams dit qu’Eddie Murphy ne mérite pas le titre de « meilleur comédien »

Eddie Murphy et Kat Williams (Photo de Malcolm Ali/WireImage)

*Katt Williams a récemment dit que la légende de la bande dessinée Eddie Murphy ne devrait PAS figurer en tête de votre liste de comédiens préférés.

Tel que rapporté par The Blast, via Atlanta Black Star, Williams a déclaré: «Ne me dites pas qu’Eddie Murphy est votre comédien préféré parce qu’Eddie Murphy n’a pas fait de comédie depuis les années 80. Cela n’a tout simplement pas de sens.

Il a ajouté : « C’est à peu près combien [of] l’ensemble du travail que vous pouvez publier. Donc, personne ne sait qu’il était en train de bosser avec Mozart, parce que le gars qui bossait avec Mozart n’a mis en place aucun matériel. Tu sais ce que je veux dire? C’est pourquoi l’histoire s’occupe de tout cela.

« Je ne suis que le plus grand comédien vivant parce que j’ai plus de fans féminines que n’importe qui dans le monde », a déclaré Williams.

Williams a également noté qu’il n’obtient pas le type de reconnaissance qu’il mérite en tant que vétéran du jeu.

« Parce que le gars dont vous parlez est fou et peut-être qu’un crack vous a surpassé à chaque seconde qu’il a été un de vos pairs. Vous avez probablement une comédie spéciale ; il en a probablement 10. Les grands dont vous parlez en ont probablement deux, et il en a 10. Cela fait 16 100 visites de la ville », a-t-il déclaré.

«Je suis aussi de la vieille école, donc je ne considère pas que tous ceux qui sont drôles viennent. Donc, quelqu’un aurait Jim Carrey parmi les cinq meilleurs comédiens, mais ils ne l’ont jamais vu se lever », a ajouté Williams.

Pendant ce temps, Williams avait précédemment déclaré à Vlad TV que Dave Chappelle est un comédien plus drôle que lui-même.

« Je n’ai jamais été la personne la plus drôle de la planète à aucun moment », a déclaré Williams sur DJ Vlad. « Peu importe si les gens ont une opinion différente, peu importe si mes fans pensent différemment. Ils sont biaisés, ils devraient penser différemment. Mais maintenant, Dave Chappelle a toujours été plus drôle que moi. Chris Rock a toujours été plus drôle que moi. J’ai toujours su qui était plus drôle que moi.

Regardez Katt parler davantage du sujet via le clip YouTube ci-dessous.