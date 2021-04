Katy J Pearson, Walt Disco ou Queralt Lahoz, parmi les concerts en ligne du cycle numérique SON Estrella Galicia

MADRID, 29 avr. (EUROPA PRESS) –

SON Estrella Galicia vient d’annoncer six nouvelles propositions d’artistes qui marqueront l’avenir. Ainsi, Katy J Pearson, Walt Disco, Queralt Lahoz, Lauran Hibberd, The Ninth Wave et Starchild & The New Romantic seront à l’affiche de la série de concerts de l’année prochaine dont on pourra profiter en avant-première sur les chaînes numériques de l’entreprise.

Ainsi, face à l’impossibilité actuelle pour les artistes internationaux de se rendre en Espagne, SON Estrella Galicia annonce sa présence dans le cycle de concerts de l’année prochaine, les encourageant à présenter au préalable leurs performances live dans des performances exclusives qui seront révélées sur leurs chaînes numériques. Dans les prochaines semaines.

À la tête de cette avancée se trouve Katy J Pearson, révélation britannique de l’année 2020 qui en novembre dernier s’est étonnée avec la publication de son premier album, ‘Return’. Un son délicieusement rétro et une chaleur profonde, comme en témoignent des joyaux comme «Tonight» ou «Take Back The Radio».

Pendant ce temps, Scotsman Walt Disco porte l’amour, le glamour et l’androgynie à un nouveau niveau. Son post-punk n’est pas passé inaperçu auprès des médias internationaux tels que DIY, iD, BBC1 ou encore Gigwise qui prédisent une brillante ascension grâce à son authenticité.

Quant à Queralt Lahoz, il est l’exposant national de ces confirmations, un diamant brut dont le flamenco urbain sonne avec une puissance écrasante. Sa lettre de motivation, l’EP «1917», sonne comme une anthologie et une catharsis et annonce un premier album qui donnera beaucoup à parler cette année.

D’Angleterre vient une vague de succès pour la pop légère et colorée de Lauran Hibberd, qui sortira son nouvel EP, “ Goober ”, le 30 juillet. L’anticipation grandit à mesure que Hibberd fait des apparitions remarquables dans des rassemblements tels que BBC Introducing ou The Line Of Best Fit à SXSW.

La carrière musicale de Glasgow continue de croître avec The Ninth Wave, post-punk avec une influence marquée des années 80 et de la nouvelle vague gothique. Son premier album, «Infancy», a été projeté par NME, The Guardian ou BBC Radio 1 comme l’avenir du rock ‘n’ roll britannique.

L’annonce se termine avec Starchild & The New Romantic, un projet de l’artiste et acteur multidisciplinaire Bryndon Cook qui a récemment sorti son deuxième album, «Forever». R&B alternatif entre les mains de ce collaborateur régulier de Solange qui nous emmène sur le territoire d’artistes comme Prince, Shampha ou Kelela.

Le 10 mai, la première performance avec Queralt Lahoz sera diffusée sur les chaînes numériques de SON Estrella Galicia. Le concert Starchild & The New Romantic aura lieu dans la salle Baby’s All Right, SON Estrella Galicia, située au cœur du quartier historique de Williamsburg à Brooklyn, New York. Le reste des spectacles sera annoncé sous peu et, dès que la situation le permettra, les dates des concerts en Espagne seront confirmées.