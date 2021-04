Katy Perry a arrêté de se raser les jambes depuis qu’elle est devenue maman .

La juge d’American Idol, Katy Perry, a révélé qu’elle avait « arrêté de se raser » les jambes depuis qu’elle était devenue une nouvelle maman dans l’épisode de la nuit dernière.

La chanteuse de Dark Horse et son fiancé Orlando Bloom ont accueilli leur fille Daisy Dove en août 2020 et Katy a déclaré qu’elle n’avait pas eu le temps de se débarrasser de ses poils.

Après que la femme de 36 ans et ses collègues juges, Lionel Richie et Luke Bryan, aient été époustouflés par la performance de Cassandra Coleman dimanche soir, les poils des jambes de Katy ont joué un rôle dans ses louanges pour la voix de la candidate.

Le chanteur I Kissed A Girl a commencé: «Votre voix est une expérience spirituelle. C’est un autre mondain, angélique.

« En tant que nouvelle mère, je n’ai pas beaucoup de temps, alors j’ai arrêté de me raser les jambes. Mais quand tu chantais, les cheveux de mes jambes poussaient d’un pouce et demi. Frissons de tout le corps! C’était incroyable.’

L’animateur Ryan Seacrest a ensuite plaisanté: « Je vous le dis, Luke vérifiait pour s’assurer que vous disiez la vérité pendant que vous parliez. »

Pour prouver son point de vue, Katy a continué à lever ses jambes sur la table de son juge afin que tout le monde puisse y jeter un coup d’œil.

Certains fans pensent que les jambes de Katy étaient étrangement lisses en gros plan (Image: ABC)

«Ne touchez pas», prévint-elle alors que Luke inspectait ses jambes.

Luke a confirmé: « Elle a littéralement des poils dans les jambes! », Auquel Ryan a répondu: « Merci pour le rapport médico-légal. »

Oh Katy, ne changez jamais!

La chanteuse de Teenage Dream s’est rendue sur Twitter pour aborder le moment viral avec un gif alors qu’elle écrivait: « Un vrai regard en direct sur les cheveux de mes jambes pendant que j’entends @casscoleman chanter ».

Cependant, certains fans ont partagé des captures d’écran des images qui semblaient montrer que les jambes du juge étaient assez lisses.

L’épisode du duo All-Star de dimanche a vu la performance du concurrent sur scène aux côtés d’artistes établis.

American Idol continue sur ABC.

