Katy Perry annonce une collaboration et un investissement NFT dans le réseau Theta

Superstar mondiale de la pop Katy Perry, en collaboration avec Theta Network, a annoncé le lancement de Katy Perry NFT pour ses fans du monde entier. Les premiers objets de collection numériques de la collaboration comprendront du contenu de la prochaine résidence « Play » de Katy dans le tout nouvel hôtel Resorts World Las Vegas, à partir de décembre 2021.

Katy Perry acquerra également une participation minoritaire dans Theta Labs, aux côtés de l’agence artistique de Perry, Creative Artists Agency (CAA), l’un des derniers validateurs d’entreprise de Theta. Le marché NFT de Theta Network, ThetaDrop, est alimenté par le protocole Theta et une blockchain native qui est très différente des autres plates-formes NFT car elle a été spécialement conçue pour les médias et le divertissement.

« Je suis à la fois excitée et curieuse de lancer mes tout premiers NFT plus tard cette année avec Theta Network », a déclaré Katy Perry. « C’est une nouvelle et unique opportunité de me connecter avec mes fans du monde entier, même s’ils ne sont pas avec moi à Las Vegas. J’ai hâte de plonger avec l’équipe Theta sur toutes les pièces créatives passionnantes et mémorables, afin que mes fans puissent s’approprier un moment spécial de ma résidence qui soit à la fois un objet de collection numérique et une expérience IRL.

C’est le tout premier Résidence à Las Vegas pour présenter des NFT exclusifs commémorant les événements, ce qui en fait un objet de collection unique en son genre pour les superfans de Katy Perry à travers le monde. Dès aujourd’hui, les fans peuvent se préinscrire et être informés des premières baisses NFT à Katy.ThetaDrop.com.

“Coïncidant avec le lancement de Theta Mainnet 3.0, travailler avec une icône mondiale comme Katy Perry au cours de la prochaine année marque un point d’inflexion important dans l’histoire de Theta Network et un grand pas vers l’adoption mondiale de la blockchain Theta”, a déclaré Mitch Liu, co-fondateur et PDG. de Theta Labs. «Avec l’aide de CAA et de l’équipe de direction de Katy, nous traçons la voie pour atteindre bien au-delà des passionnés de cryptographie des millions de fans de musique, de médias et de divertissement à travers le monde. En fin de compte, nous voyons cela comme une étape importante vers un million de transactions quotidiennes sur le réseau Theta. »

Écoutez le meilleur de Katy Perry sur Apple Music et Spotify.