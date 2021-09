Katy Perry apporte la nostalgie avec une transformation capillaire épique

OG Katy Perry est de retour!

La chanteuse de “Firework”, âgée de 36 ans, a lancé une nouvelle coiffure longue et noire avec une frange latérale, évoquant un look qu’elle a arboré pendant plusieurs années au cours des premières années de gloire à la fin des années 2000, alors qu’elle marchait sortir pour une soirée glamour avec son fiancé Orlando Bloom lors d’un événement presque absurdement étoilé.

Katy, qui semblait auparavant avoir des mèches blondes platine de longue date, et l’acteur de Pirates des Caraïbes ont rejoint plusieurs autres célébrités lors du gala d’ouverture de l’Academy Museum Of Motion Pictures à Los Angeles le samedi 7 septembre. 25. La chanteuse portait une robe au-dessus du genou sans manches en cuir noir avec des poches de mandarine et des sandales à talons aiguilles noires, tandis qu’Orlando portait un smoking noir.

On ne sait pas si Katy s’est teint les cheveux en noir ou portait une perruque. Elle a récemment bercé sa coiffure OG, ainsi que plusieurs autres looks, utilisés dans une publicité pour le générateur Music in Color de Behr, qui permet aux utilisateurs de Spotify de rechercher une chanson et de se voir attribuer une couleur spécifique.