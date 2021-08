Katy Perry attrape une poignée d’Orlando Bloom lors d’une escapade italienne

Katy Perry ne peut pas garder ses mains loin de son homme.

La juge “American Idol”, âgée de 36 ans, a récemment été aperçue à Capri, en Italie, en train de se mettre à l’aise avec son fiancé, la star de “Retaliation” Orlando Bloom.

Au cours d’une aventure en bateau, les deux se sont embrassés pendant que Perry, 36 ans, s’est penché et a attrapé les fesses de l’acteur de 44 ans.

Pour leur sortie romantique, Perry portait un maillot de bain une pièce noir avec ses cheveux blonds brillants tirés en arrière tandis que Bloom ne portait qu’un maillot de bain rouge.

MIRANDA KERR, EX-FEMME DE KATY PERRY ET ORLANDO BLOOM, DISCUTE DE LEUR RELATION « ÉTROITE »

Leur baiser a eu lieu dans les escaliers d’un bateau sur l’eau au large des côtes italiennes.

Katy Perry et Orlando Bloom n’ont pas pu se tenir la main lors d’une journée de yacht de luxe à Capri, en Italie. (Équipe Cobra / BACKGRID)

Les deux partagent une fille, Daisy Dove, qui n’est qu’à quelques semaines de son premier anniversaire.

La chanteuse de “Smile” a récemment jailli de sa petite fille lors d’une session Instagram Live, affirmant que Daisy “a changé ma vie et continue de changer ma vie”.

Au cours de la conversation, la pop star a révélé qu’elle s’était améliorée pour donner la priorité au temps passé en famille malgré son horaire de travail chargé et qu’elle fixait des limites depuis l’accueil de Daisy.

KATY PERRY, CARRIE UNDERWOOD, PLUS ANNONCENT LES DATES DE PERFORMANCE DE LAS VEGAS AU NEW RESORT

“Je pense que vous vous rendez compte que lorsque vous devenez mère … vous devez simplement vous concentrer sur le fait d’être une mère. Et ce n’est pas parce que vous n’aimez pas les autres, ce n’est pas à cause de quoi que ce soit d’autre que vous voulez juste être un grand maman”, a-t-elle expliqué, par E! Nouvelles.

Perry a admis qu’être maman “est le meilleur travail au monde” et que d’autres choses “s’effondrent”.

“Je le recommande vivement lorsque vous êtes prêt”, a-t-elle conseillé.

Perry a enfilé un maillot de bain une pièce noir tandis que Bloom portait un maillot rouge. (Équipe Cobra / BACKGRID)

Et parce que Daisy change si vite, Perry a déclaré que cela “m’a vraiment encouragé à être encore plus présent et à valoriser chaque jour. Et tout ce que nous avons, c’est ce moment. C’est ce qui est promis, c’est ce moment et rien d’autre.”

En outre, a félicité Bloom pour son rôle dans l’éducation de leur petite fille.

“J’ai un partenaire incroyable qui me soutient et m’élève et c’est un gars formidable”, s’est-elle exclamée.

Jessica Napoli de Fox News a contribué à ce rapport.