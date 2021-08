Katy Perry célèbre le 1er anniversaire de sa fille Daisy avec un doux hommage

Katy Perry et Orlando Bloom marquent une étape passionnante. Le jeudi 26 août, la fille du couple, Daisy Dove Bloom, a officiellement eu un an. Pour célébrer cette occasion spéciale, le juge d’American Idol s’est rendu sur les réseaux sociaux pour écrire un doux message, écrivant : “Il y a 1 an aujourd’hui, c’est le jour où ma vie a commencé.”

Un jour après avoir accueilli leur fille le 26 août 2020, Perry et Bloom ont annoncé la naissance de leur petite fille le 27 août via l’UNICEF. Partageant une image de leur fille tenant les doigts de Bloom et de Perry, le couple a déclaré qu’ils “flottaient d’amour et d’émerveillement” après l'”arrivée sûre et saine” de leur fille, écrivant qu’ils avaient eu une expérience d’accouchement “pacifique”. En tant qu’ambassadeurs de bonne volonté de l’UNICEF, les nouveaux parents ont également révélé qu’en guise de “célébration du cœur que nous savons que notre fille a déjà”, ils avaient créé une page de dons pour “célébrer l’arrivée en toute sécurité de Daisy”.

Il y a 1 an aujourd’hui est le jour où ma vie a commencé… Joyeux premier anniversaire ma Daisy Dove, mon amour. ♥️ – KATY PERRY (@katyperry) 26 août 2021

Au cours de sa première année de vie, la petite Daisy a franchi quelques étapes importantes. Lors d’une apparition sur On-Air avec Ryan Seacrest en mai, Perry a révélé que sa fille de 9 mois n’était pas seulement en train de ramper, mais qu’elle avait aussi sa première dent, qui à l’époque avait “à peine percé”. La fière maman de l’un d’eux a plaisanté : “En fait, c’est un peu comme une de mes dents. J’ai de très bonnes dents sur le dessus mais si vous deviez voir mes dents du bas, elles sont un peu intéressantes, mais je pense que c’est le caractère ! “

Ces remarques ont marqué une rare mise à jour sur Daisy, que le chanteur et Bloom se sont efforcés de garder à l’écart des projecteurs. Ce que Perry n’a pas hésité, c’est à s’ouvrir sur ses expériences en tant que mère. S’exprimant sur la maternité dans le numéro d’été 2021 de L’Officiel, Perry, qui a admis qu’elle était initialement “nerveuse d’être maman”, a déclaré “il y a eu une bonne douzaine d’années où aucune de cette petitesse n’existait. C’était incroyable de vivre grand et sauvage, mais parfois, c’est agréable de simplement lancer la balle sur l’herbe et de regarder votre fille rire des joies simples du chien qui vient et la ramène.” Avant cela, Perry a expliqué en septembre qu’elle était une mère qui travaillait, disant franchement aux fans: “quand une mère retourne enfin au travail (quelle que soit la profession qu’elle exerce), ce n’est pas comme si elle venait de mois de” congé … ” elle vient d’un travail à temps plein… d’être maman, lol.”

Perry et Bloom étaient liés de manière romantique en 2016 et se sont reconnectés en 2018 après une brève séparation. Ils se sont fiancés en février 2019. Alors que le couple avait initialement prévu de dire “oui” en décembre de la même année, ils ont repoussé la date de leur mariage deux fois, d’abord en raison de problèmes de lieu, puis à cause de la pandémie de coronavirus.