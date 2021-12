Katy Perry et Alesso partagent une nouvelle chanson « When I’m Gone »: Écoutez

Le DJ et producteur suédois Alesso a recruté Katy Perry pour la nouvelle chanson « When I’m Gone ». Une vidéo musicale pour le single sera diffusée lors de la diffusion par ESPN du championnat national des éliminatoires de football universitaire 2022 le lundi 10 janvier. Écoutez «Quand je suis parti» ci-dessous.

Alesso a produit « Quand je suis parti ». Il a écrit la chanson avec Katy Perry, Alida Garpestad Peck, Rami Yacoub, Nathan Cunningham et Marc Sibley de Space Primates, et Alma Goodman.

Katy Perry a sorti Smile l’année dernière. Ce soir, elle entame une résidence au Resorts World Las Vegas.

Lisez le Sunday Review de Pitchfork sur le disque Teenage Dream de Katy Perry en 2010.

