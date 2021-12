Katy Perry et Alesso teasent le nouveau single « When I’m Gone »

Alors que l’année touche à sa fin, un musicien multi-platine Katy Perry et le puissant DJ et producteur Alesso se préparent à offrir un dernier cadeau à leur public : la collaboration à venir « Quand je suis parti ». Le single devrait arriver le 29 décembre.

« Vous savez, je pense juste qu’il est temps pour moi de leur donner tout ce qu’ils veulent », taquine Perry dans « Quand je suis parti » bande annonce. La chanson marque sa première collaboration officielle avec Alesso qui a déjà fait équipe avec des artistes comme Liam Payne, Florida Georgia Line et James Bay pour des singles majeurs.

Ils ont écrit la chanson avec Alida Garpestad Peck, Rami Yacoub, Nathan Cunningham de Space Primates, Marc Sibley et Alma Goodman. Le couple a également annoncé que le clip de la chanson serait diffusé le 10 janvier sur ESPN à la mi-temps du championnat national des éliminatoires de football universitaire 2022.

La sortie du 29 décembre coïncide avec la première nuit de PLAY, le tout premier de Perry Résidence à Las Vegas au Resorts World, Las Vegas. Le spectacle récurrent se déroulera jusqu’au 19 mars 2022 et proposera des performances exclusives pour le réveillon du Nouvel An et le jour de l’An.

«Je voulais vraiment pouvoir trouver un meilleur équilibre – avoir un enfant et l’emmener à la maternelle – mais aussi être artistique et jouer avec cette énergie. Je ne dis pas que mes tournées sont terminées, mais une résidence est en fait la chose parfaite pour moi en ce moment », a déclaré Perry à Gotham Magazine. En savoir plus sur l’événement sur le site officiel de Katy Perry.

Elle a ajouté: « Je veux vraiment le faire quand je suis vital et excité [about] créer et offrir ce que je pense être mon meilleur spectacle de tous les temps. Il est dominé par les hits, ce que veulent les fans, et je peux jouer avec de nombreuses fonctionnalités uniques en étant sur la même scène chaque soir. C’est un spectacle que vous ne pouvez voir qu’à Vegas et que vous ne voyagerez jamais. »

Il y a aussi un sentiment particulier dans le lieu choisi, dit-elle: « Le fait que Resorts World soit construit sur l’ancien hôtel Stardust, qui est le même endroit où ma tante était showgirl et ma grand-mère était couturière, me donne l’impression d’être finalement destiné d’avoir mon moment là-bas.

Pré-enregistrez « When I’m Gone » sur Apple Music et Spotify avant sa sortie le 29 décembre.