Katy Perry et Alesso unissent leurs forces sur ‘When I’m Gone’, leur nouveau projet

L’artiste américaine, Katy Perry, qui est dans un grand moment professionnel, dit au revoir à 2021 avec panache. Le résultat est sa nouvelle chanson, ‘When I’m Gone’, une collaboration avec le dj suédois Alesso.

Les deux artistes ont uni leurs forces dans cette chanson qui rappelle cet esprit dance avec lequel la Californienne a surpris ses fans sur son album Witness’. Grand admirateur de ce son, on peut le voir se refléter dans le remix de ‘Resilent’ ou dans « Electric »

A cette occasion, l’artiste a choisi de raconter une histoire très commune dans nos vies. Il y raconte comment les personnes qui font partie de notre vie à un moment donné ne la quittent jamais et restent donc vivant dans nos mémoires.

Il s’agit d’un thème qui n’est pas nouveau pour Katy Perry, car elle l’utilise dans des chansons précédentes qui ont fini par être de véritables tubes, comme ‘The One That Got Away’ ou ‘Part of Me’.

Bien que Katy Perry ait publié la chanson créée le mercredi 29 décembre dernier, le clip vidéo ne verra le jour que le 10 janvier prochain. Une première qui ne se fera pas de la manière la plus habituelle sur les plateformes numériques, mais celle de la Californie le fera en grand.

Cela aura une première particulière car il se déroulera dans un événement dans lequel la musique et le sport seront les protagonistes. Ce qui est établi, c’est qu’à la mi-temps du match du championnat de football américain de la BFC à huit heures de l’après-midi, heure péninsulaire, le clip vidéo attendu sera diffusé en première sur le réseau ESPN.

Dans une interview pour ‘Capitalofmusic’, où les deux artistes étaient présents, ils ont raconté comment cela fonctionnait ensemble. De cette façon, Katy a souligné son espoir sur le sujet : « J’ai écouté le matériel encore et encore et il a eu beaucoup de patience avec moi, pendant au moins six mois. Parce que quand on était sur le point d’enregistrer, je lui ai dit : tu dois changer ça. » A quoi le dj a ajouté : « J’aime quand les artistes s’impliquent davantage car au final c’est une collaboration. »

Youtube : https://youtu.be/-ZFfIoBbOfg