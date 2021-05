Katy Perry et Miranda Kerr parlent de leur bonne relation

Katy Perry et Miranda Kerr parlent de leur relation étroite.

. – Katy Perry et Miranda Kerr sont toutes amoureuses.

Le chanteur et le top model se sont rencontrés mardi sur Instagram Live, où ils se sont complimentés et à quel point ils se soutiennent dans leurs projets. Kerr a été mariée au fiancé de Perry, Orlando Bloom, de 2010 à 2013. Kerr et Bloom ont un fils de 10 ans, Flynn.

«Dans notre famille moderne, elle est probablement la plus saine de toutes», a déclaré Perry à propos de Kerr, qui faisait la promotion du nouvel hydratant au curcuma de sa gamme de soins KORA Organics.

Perry a déclaré qu’il avait généralement la chance d’essayer les produits de Kerr, qu’il lui envoyait avec Flynn.

«L’un des avantages de la présence de Miranda est que je peux essayer tous ses produits, surtout lorsque son fils [Flynn] Il rentre à la maison avec eux dans son sac à dos », a déclaré Perry. “Flynn apporte toujours cette incroyable perle de connaissances sur les soins de la peau ou la nutrition.”

Perry et Kerr discutent de leur maternité

Les deux ont également parlé de la maternité et des bébés.

“Les enfants sont mon amour numéro un”, a déclaré Kerr. “La meilleure chose au monde est d’être mère.”

Perry a dit que la maternité était satisfaisante. Elle a donné naissance à une fille, Daisy Dove, l’année dernière.

C’est le meilleur travail. C’est le plus satisfaisant », a déclaré Perry. «Il n’y a aucun sentiment comme celui que j’ai ressenti lorsque j’ai eu ma fille. C’était comme si tout l’amour que je cherchais sortait comme un “Bam!”

Il a poursuivi: «L’amour de vos enfants est constant et inconditionnel et ne repose pas sur ce que vous avez, ce que vous n’avez pas, quelle carrière, quel produit, et cela m’a fait me sentir si plein de savoir que cet amour incassable existe et inconditionnel. Je suis tellement content d’avoir pris la décision consciente de faire un essai parce que je ne voulais pas rater cette opportunité. C’était le meilleur.