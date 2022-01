Katy Perry et Orlando Bloom voudraient « agrandir leur famille »

Katy Perry et Orlando Bloom ressentent l’amour alors que la chanteuse de « Firework » entame sa résidence à Las Vegas avec le soutien total de son fiancé et de sa fille d’un an, Daisy Dove. Le couple aime tellement leur vie ensemble qu’ils envisagent même d’ajouter un autre membre à la famille, a déclaré un initié à Entertainment Tonight lundi.

« Katy et Orlando sont si heureux. Ils se portent très bien en couple et se sont mis dans un super groove », s’est exclamée la source à propos du couple. « Ils veulent agrandir leur famille. Ils se soutiennent tous les deux dans la carrière de l’autre et adorent être parents ensemble. » Perry et Bloom se sont fiancés le jour de la Saint-Valentin 2019 et devaient se marier en 2020 avant que la pandémie de COVID-19 ne les oblige à reporter la planification de leur mariage. En août 2020, le couple a accueilli son premier enfant ensemble, sa fille Daisy, et depuis, ils se prélassent dans la lueur du bébé.

Perry a jailli de Bloom à L’Officiel USA en juin, affirmant que le regarder en tant que père d’un fils de 11 ans, Flynn, qu’il partage avec son ex-femme Miranda Kerr, l’a rendue confiante dès le début de leur relation qu’elle le voulait. être le père de ses futurs enfants. « J’ai pu être témoin de lui et de sa paternité », a déclaré Perry au magazine. « La façon dont il s’est présenté pour lui et continue de se présenter pour lui, et les efforts qu’il fait et la distance qu’il parcourt, je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai pris cette décision consciente. »

« Je me suis dit : ‘Voici le père de mes futurs enfants.’ J’ai pu voir sa gentillesse, son empathie, son attention et sa tendresse. J’ai courtisé ça. Je me suis dit : ‘OK, c’est différent' », a-t-elle poursuivi. Avec Daisy, la première fille de Bloom, Perry a dit qu’elle avait vu une autre facette de lui. « Et c’est sa première fille, donc c’est un sentiment totalement différent pour lui », a-t-elle noté. « Je suis vraiment, vraiment reconnaissant de l’avoir. Et il se montre vraiment d’une manière très émotionnelle, ce qui est unique pour moi. »

En septembre, Perry a crédité Bloom pour tout ce qu’il fait pour leur famille tout en acceptant un prix lors de l’événement Power of Women de Variety. « À mon partenaire bien-aimé et affûteur de fer constant, que cela me plaise ou non, Orlando, un homme qui est un ami et un allié du monde entier, merci d’avoir géré la folie de ma vie avec une grâce si aimante », a-t-elle déclaré. a dit à propos de Bloom, qui l’a soutenue dans le public. « Et le plus grand merci de tous d’être un père incroyable, un exemple de notre plus beau cadeau, notre fille, Daisy Dove. »