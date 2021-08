Katy Perry et sa tendre confession sur l’arrivée de son bébé

in

Précisément pour célébrer le premier anniversaire de sa fille, la pop star a écrit sur Twitter que son arrivée avait pris un tournant à 180 degrés dans sa vie et sa vision du monde.

Il y a 1 an aujourd’hui est le jour où ma vie a commencé… Joyeux premier anniversaire ma Daisy Dove, mon amour. ♥ ️ – KATY PERRY (@katyperry) 26 août 2021

Il y a quelques semaines à peine, Katy réfléchissait ouvertement à l’un des grands changements que la naissance de Daisy lui apportait au quotidien : la possibilité de vivre directement l’amour le plus pur et le plus inconditionnel.