Katy Perry fait ses débuts dans “ Electric ” avec Pikachu pour le 25e anniversaire de Pokémon

Cette année, Pokémon a célébré les 25 ans du lancement de ses premières éditions pour la Game Boy, c’est pourquoi ils ont décidé de célébrer avec style avec de la musique, et quoi de mieux qu’aux côtés d’artistes comme Post Malone, J Balvin, et bien sûr, populaire Katy Perry, qui a sorti un nouveau single, Electric, accompagnée de Pikachu et Pichu, deux créatures bien-aimées de la franchise.

Dans le cadre des festivités, nous avions déjà assisté à un impressionnant concert avec Post Malone, accompagné de dizaines de Pokémon sur une scène virtuelle et de J Balvin annoncé lors de l’événement; Nous avons également vu la sortie du nouveau Pokémon Snap et attendons avec impatience les jeux Pokémon Shiny Diamond | Shimmering Pearl et Pokémon Legends: Arceus, l’attente est égayée grâce au nouveau thème génial de Katy Perry, la bande-son parfaite pour plus d’aventures entre amis.

L’incroyable vidéo de Katy Perry avec Pikachu et Pichu Early ce vendredi, les entraîneurs de Pokémon et les fans de Katy Perry ont été surpris par une nouvelle chanson de l’artiste accompagnée d’une vidéo pleine de vie, qui à la surprise de tous, présentait l’apparition du célèbre Pikachu et sa pré-évolution, Pichu.

Dans la vidéo, on voit le chanteur interagir avec les deux tout en explorant une île et un phare qui rappelle à tous les entraîneurs les aventures vécues à Ciudad Olivo dans Pokémon Gold | Argent pour la région de Johto.

“Je sais que vous le ressentez, vous le ressentez. Si vous le croyez, alors vous le pouvez. Il n’y a aucune raison pour laquelle cette vie ne peut pas être” électrique “, chante Katy.

Dans le récit de la vidéo, on observe deux Katys: une apparemment du futur avec son Pikachu et une autre dans le passé avec son amie encore évoluée, et c’est un petit Pichu.

La Katy du futur met tout pour qu’elle entre dans un spectacle de talents avec sa petite amie dans un clip amusant et coloré.

Le succès de la nouvelle chanson et de la nouvelle vidéo a été tel que la chanson a atteint le n ° 1 des tendances YouTube et a dépassé le million de vues en quelques heures.

Information de: Millennium