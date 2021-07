Katy Perry investit dans un réseau de streaming, le TFUEL jalonné dépasse le milliard après le lancement de Mainnet 3.0

Annonces

Katy Perry investit dans un réseau de streaming décentralisé, le TFUEL jalonné dépasse le milliard après le lancement de Mainnet 3.0

Le réseau de streaming vidéo peer-to-peer Theta, qui récompense plusieurs de ses millions d’utilisateurs mensuels en échange de bande passante inutilisée, étend sa gamme de services et se lance désormais dans les jetons non fongibles (NFT).

Soutenue par Sony Group Corp. et Samsung Electronics Co, la semaine dernière, la chanteuse Katy Perry a également déclaré qu’elle rendrait disponibles les NFT de ses performances sur le réseau.

La chanteuse a également déclaré qu’elle prenait une participation non divulguée dans l’entreprise.

“Je suis à la fois excité et curieux de lancer mes tout premiers NFT plus tard cette année avec Theta Network”, a déclaré le chanteur à l’époque.

“C’est une nouvelle opportunité unique de se connecter avec mes fans du monde entier”, a-t-elle déclaré en ajoutant: “J’ai hâte de plonger avec l’équipe Theta sur toutes les pièces créatives passionnantes et mémorables, afin que mes fans puissent posséder un moment spécial de ma résidence qui est à la fois un objet de collection numérique et une expérience IRL.

Mitch Liu, PDG de Theta Labs, qui a levé 20 millions de dollars dans une offre initiale de pièces (ICO) fin 2017 et détient 20 % de toute l’offre de THETA, a qualifié cette collaboration de “point d’inflexion important” dans l’histoire de Theta Network.

Cela rapprocherait le réseau de l’adoption mondiale et “une étape importante vers un million de transactions quotidiennes sur le réseau Theta”, a-t-il déclaré.

Theta Labs a également lancé un échange décentralisé (DEX). « Compound et Uniswap peuvent fonctionner sur Theta sans aucun changement de code », a déclaré Liu.

Diffusion décentralisée

Au moment de la rédaction, le jeton de capitalisation boursière THETA de 6,2 milliards de dollars se négocie à 6 $, en baisse de 62% par rapport à son record de 15,72 $ à la mi-avril, mais toujours en hausse de 215% depuis le début de l’année.

“Ce n’est pas seulement une incitation ou un objectif purement financier, nous créons vraiment un nouvel écosystème”, a déclaré Ali Farahanchi, partenaire de la société de capital-risque DHVC, qui est un investisseur en capital dans Theta.

« C’est une nouvelle façon de faire des affaires… c’est une sorte de streaming décentralisé. Nous venons juste de commencer.”

Selon Liu, un utilisateur moyen de Theta.tv regarde environ 63 minutes par jour, et un gros “téléspectateur peut gagner 5 à 10 $ par mois”.

« C’est important dans les pays en développement. Et cela paie la moitié de votre abonnement Netflix », a déclaré Liu, ajoutant que même si leur audience n’augmente pas, elle est restée stable pendant des années.

“Nous avons pris la décision stratégique de ne pas être en concurrence avec YouTube”, a-t-il déclaré. Les co-fondateurs de YouTube et Twitch font partie des conseillers de l’entreprise.

Pendant ce temps, le jeton THETA peut être jalonné en échange de quoi les joueurs reçoivent un jeton secondaire appelé TFuel, qui est lui-même un jeton de capitalisation boursière de 2 milliards de dollars qui se négocie à 0,37 $. Les jetons TFuel sont également gagnés par les utilisateurs du réseau Theta pour partager leur bande passante avec d’autres.

La semaine dernière, le projet a annoncé le lancement de son réseau principal, qui a vu le total de TFUEL jalonné dépasser le milliard.

« Mainnet 3.0 a été lancé avec succès ! À une hauteur de bloc de 10 968 061, la chaîne a bifurqué vers le code MN3.0 et le jalonnement TFuel a été activé », a déclaré l’équipe.

THÉTA/USD THÉTAUSD

6.0210-$0.28-4.73%

Volume 191,65 mChangement -0,28 $Ouvert 6,0210 $ Circulation 1000 mCapacité du marché 6,02 bTheta Fuel/USD TFUELUSD

0.3552-$0.02-4.43%

Volume 77,7 mVariation -0,02 $Ouverture 0,3552 $Circulation 5,3 bCapacité boursière 1,88 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.