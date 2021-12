Katy Perry partage la liste des sets de la résidence à Las Vegas avant la soirée d’ouverture

Katy Perry a partagé la setlist avant la soirée d’ouverture de son Résidence à Las Vegas. La chanteuse donne le coup d’envoi de sa série de spectacles ce soir (29 décembre) au The Theatre at Resorts World Resort/casino. Il se poursuivra jusqu’au 19 mars 2022.

Partageant une vidéo d’elle-même en train de constituer la liste manuscrite, Perry a écrit sur Instagram: « DEMAIN, vous pouvez officiellement venir à PERRY PLAYLAND. Où vous pouvez venir chanter avec tant de vos chansons préférées ! #JOUER. »

La liste, que vous pouvez consulter ci-dessous, comprend des tubes tels que « Chained To The Rhythm », « California Gurls », « Firework », « Never Really Over » et « I Kissed A Girl ».

Plus tôt ce mois-ci, Perry, en collaboration avec Theta Network, a lancé sa première série de NFT pour ses fans du monde entier le 15 décembre sur ThetaDrop.

Pour marquer cet événement de lancement, Katy Perry a mis aux enchères l’emblématique « Golden Lion » lui-même de sa performance mondiale vue en 2015. Comme plus de 100 millions de fans de 130 pays s’en souviendront, Katy a ouvert sa performance en entrant dans le stade au sommet d’un lion d’or géant chantant sa chanson de 2013, « Roar », qui a dominé les charts musicaux dans douze pays. Les fans auront la chance d’enchérir pour cet objet physique emblématique en tant que NFT unique, une édition limitée dans les coulisses du look de Katy se donnant un peu plus de motivation, et NFT numériques à collectionner commémorant le partenariat Theta.

Au-delà des simples objets de collection d’art numérique, ces Theta NFT comblent le fossé entre le monde physique et numérique pour offrir une valeur tangible à leurs propriétaires et capturer une partie de l’expérience en direct. Les prochains NFT connecteront les fans de Katy Perry à des expériences enviables et uniques, y compris des marchandises, l’accès à son magasin de nostalgie, l’accès aux coulisses de ses spectacles et des rencontres et des salutations dans sa résidence à Vegas.

« En démarrant une résidence à Las Vegas, je marche sur les traces de certains de mes héros personnels, mais bien sûr, nous l’abordons toujours un peu différemment », explique Katy Perry. «Contrairement aux autres résidences, les fans auront la possibilité de posséder une partie de l’émission et de mon histoire musicale sous la forme de Theta NFT. Les moments que nous mettons aux enchères sont particulièrement importants pour moi et servent en quelque sorte de reflet de mon passé et de mon présent pour ma carrière, ils sont donc très significatifs et personnels.

