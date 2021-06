Katy Perry partage les coulisses de la collaboration Pokémon « Electric »

Katy Perry a partagé un aperçu des coulisses de la réalisation du clip de “Électrique», sa collaboration avec Pokémon pour le 25e anniversaire de l’entreprise. Tourné à Oahu, Hawaï, le visuel suit Perry et Pikachu alors qu’ils se prélassent dans la nature et réfléchissent au passé.

Les images des coulisses donnent un aperçu des moments du visuel « Electric » où Perry tente de pousser sa jeune personne dans la bonne direction tout en achetant des disques. Elle suit également elle-même, âgée de 15 ans, sur un marché de producteurs pour aider à soulager les nerfs de la performance.

« Je pense qu’il y a une aventure dans l’évolution. Il y a des niveaux et des couches de cette vie », a partagé Perry dans la vidéo. « Je veux tous les expérimenter. Je veux explorer toutes les couleurs de cette vie.

“Quand j’ai visité le Pokémon Café lors d’une tournée au Japon, je suis devenu tellement nostalgique. Cela m’a ramené à mes années de collège. Alors, quand j’ai reçu l’appel pour faire partie de la célébration du 25e anniversaire aux côtés de Post Malone et J Balvin, j’étais ravie », a déclaré Katy Perry.

« Les thèmes de la chanson – la résilience, allumer votre lumière intérieure – ont guidé ma vie et sont également parallèles à l’histoire et aux personnages de Pokémon. Pikachu est la forme évoluée de Pichu, donc dans la vidéo, vous voyez la version plus jeune de moi avec Pichu et moi-même de nos jours avec Pikachu. Nous évoluons tous les deux, tout en conservant un sens de l’espièglerie.

« Katy Perry a créé un hymne vibrant pour nous aider à célébrer les 25 ans de Pokémon avec « Electric », une chanson incroyable sur la reconnaissance de ses propres voyages et son évolution », a déclaré Colin Palmer, vice-président du marketing, The Pokémon Company International.

“Nous espérons également que les fans du monde entier apprécieront de voir Pikachu faire équipe avec Katy dans le clip de” Electric “, qui est un merveilleux accompagnement visuel de la chanson inspirante.”

Les fans peuvent suivre les dernières nouvelles de P25 Music et plus de célébrations dans toute la franchise le 25 de Pokémon site anniversaire.

Précommandez la prochaine compilation P25 Music ici.