Katy Perry partage les détails des premiers jours “insensés” de la maternité

Pas du genre à survoler les détails importants, Katy a également expliqué qu’avoir les bons articles – de la nourriture et des vêtements aux jouets et même plusieurs poussettes – peut être crucial. Et bien que la chanteuse elle-même se soit avérée être une pionnière de tendances au fil des ans, elle a donné un excellent conseil en ce qui concerne les déclarations de mode faites pour les bébés.

“Nous n’avons pas le temps pour les cravates”, a plaisanté Katy à Oprah après qu’une tenue de bébé avec des nœuds papillon ait attiré son attention. “Je veux dire, vous faites ce que vous voulez, mais [if] tu veux apprendre à la dure…”