Katy Perry profite d’une escapade d’anniversaire au Mexique avec Orlando

Katy Perry visite le Mexique pour son anniversaire avec Orlando Bloom | Instagram

La belle chanteuse Katy Perry a pris une petite escapade avec son partenaire Orlando Bloom et beaucoup d’amis à Mexique pour fêter son 37e anniversaire, qui a été célébré cette semaine, alors qu’il a décidé de prendre un peu de vacances.

C’est ainsi que la femme d’affaires a également partagé quelques photos de son groupe à cheval, regardant un film nocturne sur la plage et dansant dans un bar clandestin local.

Elle s’est également photographiée avec Orlando Bloom debout sur un yacht amarré, probablement avant d’embarquer pour une croisière sur le littoral.

Les gueules de bois durent 5 à 7 jours ouvrables lorsque vous avez 37 ans », a écrit Perry dans une photo et une vidéo du voyage à Cabo San Lucas samedi.

En partageant les photos ce week-end, Perry a eu 37 ans le lundi 25 octobre.

La chanteuse de « Roar » a ensuite ajouté des photos de divers bouquets d’anniversaire qui ont été envoyés à la collection, ainsi qu’une photo finale d’elle portant un diadème « Birthday Girl ».

Bloom, 44 ans, a partagé sa propre photo de son dîner d’anniversaire lundi, la montrant portant le même diadème de « fille d’anniversaire ».

On fait la vie qu’on aime et c’est amusant. Je te célébrerai aujourd’hui et tous les jours. Je t’aime. », a-t-il écrit dans la publication.

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que le couple montre l’amour sur les réseaux sociaux, puisque Katy Perry et Orlando Bloom ont récemment dévoilé plusieurs photographies de leur voyage en Europe.

De plus, en janvier dernier, Perry a profité de son compte Instagram pour souhaiter un joyeux 44e anniversaire à l’acteur de « Pirates des Caraïbes » et a écrit :

Le 44 plus heureux pour mon amour, le père brillant de ma Paloma et un miroir brillant qui me voit et reflète ce que je peux. Je ne vois toujours pas… Je suis content que ma lune ait trouvé son soleil. Je t’aime partout dans le monde, Doe. »

Comme vous vous en souvenez peut-être, Katy Perry et Orlando Bloom sont sortis ensemble de janvier 2016 à mars 2017 avant de partir brièvement.

Ils étaient officiellement de nouveau ensemble en février 2018, et un an plus tard, l’acteur a proposé au chanteur le jour de la Saint-Valentin et aujourd’hui, ils ont une fille en commun, et la vérité est qu’ils forment l’un des meilleurs couples d’aujourd’hui. .