Katy Perry remonte le temps avec une coiffure pendant une soirée avec Orlando Bloom

Katy Perry est sortie pour un rendez-vous glamour avec son fiancé Orlando Bloom ce week-end, et son haristyle a fait se remémorer les fans. La chanteuse de 36 ans arborait de longues mèches noires sur des photos publiées par E! News, ressemblant remarquablement à son passé du début des années 2000. les fans se demandent s’il s’agissait de vrais cheveux ou d’extensions, et ce qui a pu inspirer Perry à dévoiler cette explosion du passé.

Perry a porté sa nouvelle coiffure au gala d’ouverture de l’Academy Museum Of Motion Pictures à Los Angeles le samedi 25 septembre. Ses cheveux noirs raides avec une frange latérale correspondaient à la couleur et à l’éclat de sa robe en cuir, qui lui tombait sous les genoux. et inclus des accents de poche orange. Elle se tenait à peu près à égalité avec Bloom dans ses sandales à talons aiguilles noires, tandis que Bloom portait un smoking noir. Perry a les cheveux blond platine depuis un certain temps maintenant, il n’est donc pas clair s’il s’agit d’un travail de teinture ou autre.

(Photo : Amy Sussman/.)

Laissés à eux-mêmes, les cheveux de Perry auraient une couleur blonde sale naturelle, cependant, certaines de ses premières apparitions aux yeux du public sont venues avec cette couleur de cheveux noir de jais. Elle est devenue célèbre en 2008 avec le single “I Kissed a Girl”, et elle n’a pratiquement pas changé de coiffure jusqu’en 2011.

C’est alors que Perry a commencé à expérimenter un certain nombre de couleurs en succession rapide tout en coupant des centimètres à la fois. Elle est passée au blond fraise, puis au rose brièvement, puis au blond miel coupé jusqu’aux épaules. Elle a même essayé un bleu vif pendant un certain temps, tout en revenant de temps en temps au noir quand l’humeur lui convenait.

Perry a opté pour une coupe de lutin en 2017, mourant ses cheveux blond platine en même temps. C’est son look préféré depuis des années, des performances en direct à son travail sur la télé-réalité. À ce stade, une nouvelle coiffure de Perry suffit à faire espérer aux fans qu’une nouvelle musique ou une autre grande sortie pourrait être en route. Si tel est le cas, Perry n’a donné aucune indication claire sur ce que cela pourrait être.

La dernière sortie de Perry est l’album 2020 Smile, qui a été généralement bien accueilli lors de sa sortie l’été dernier. Elle travaille également toujours en tant que juge sur American Idol sur ABC, et elle commence une résidence à Las Vegas en décembre 2021. Si elle a autre chose de prévu, elle n’a pas encore fait d’annonce publique.