Katy Perry révèle le mot dont sa fille d’un an est obsédée

Un Katy Cat depuis la naissance ! La fille d’un an de Katy Perry, Daisy Bloom, s’est entichée d’un ami à quatre pattes alors qu’elle apprend à parler, a révélé la chanteuse de “Firework” lors de l’événement Variety’s Power of Women au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Beverly Hills jeudi. Perry, qui partage Daisy avec son fiancé, Orlando Bloom, a déclaré à Entertainment Tonight à propos de son petit : “Elle parle, mais elle pense que tout est un chat.”

“Quand une personne entrera, elle dira ‘Salut, gato!’ Je ne sais pas pourquoi elle est si fascinée par les chats”, a-t-elle poursuivi. “C’est sauvage [because] les gens qui aiment ma musique, ils s’appellent Katy Cats. Elle ne sait rien à ce sujet, elle ne se soucie pas de tout cela, mais pour une raison quelconque, le mot majeur dans sa vie est gato. Ça sent le destin.”

Perry ne pourrait pas être plus heureuse d’élever son premier-né avec Bloom, ajoutant à propos de son futur mari : “Je pense que derrière chaque grande femme se cache un grand homme. C’est un allié… Je l’aime. Il gère ma folie vraiment bien.” Le juge d’American Idol s’est également exprimé sur sa fille et son fiancé dans son discours lors de l’événement, remerciant l’acteur de Carnival Row pour “avoir géré la folie de ma vie avec une grâce si aimante”.

“Et le plus grand merci de tous pour être un père incroyable, un exemple pour notre plus beau cadeau, notre fille Daisy Dove”, a-t-elle poursuivi. “À ma Daisy, une future femme puissante, je vous promets de faire de mon mieux pour être un exemple, de ne jamais mettre de limites à vos rêves, de diriger avec amour, jamais par la peur, et d’être toujours votre phare dans n’importe quel obscurité.”

Perry a fêté le premier anniversaire de sa fille le 26 août, tweetant à la date marquante : “Il y a 1 an aujourd’hui est le jour où ma vie a commencé… Joyeux premier anniversaire ma Daisy Dove, mon amour. ♥️” Le jour où Daisy est née en 2020 , Perry a écrit sur Instagram qu’ils “flottaient d’amour et d’émerveillement” après l'”arrivée saine et sûre de leur fille”, créant un fonds de l’UNICEF à son nom pour fournir des soins maternels et infantiles aux personnes du monde entier.