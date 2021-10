Katy Perry s’associe à Gap pour l’interprétation de « Tout ce dont vous avez besoin, c’est de l’amour »

Katy Perry s’est associée à Gap pour une campagne de vacances 2021 qui présente son interprétation de Le classique des Beatles « All You Need Is Love ».

Gap répandra l’amour cette saison des fêtes en faisant un don de 1 $ pour chaque diffusion du nouveau morceau sur Spotify, jusqu’à 100 000 $, à Baby2Baby – une organisation à but non lucratif, soutenue depuis longtemps par Katy, qui fournit aux enfants vivant dans la pauvreté toutes les nécessités de base que chaque enfant mérite. Katy peut également être vue dans la campagne Gap ‘All Together Now’.

« L’un de mes premiers emplois quand j’avais 16 ans était de plier l’allée en polaire chez Gap à Santa Barbara », a-t-elle déclaré à PEOPLE. « Ils jouaient cette playlist emblématique de musiciens. Mon rêve était alors de créer cette liste de lecture Gap – faire de cette liste de lecture Gap était si cool, tous les enfants cool y étaient. Je ne savais pas que 20 ans plus tard, je jouerais dans l’une de ces publicités emblématiques de Gap. C’est juste un tel rite de passage. Et je dois couvrir un Beatles chanson. C’était un peu un moment de liste de seaux.

Plus tôt cette année, Katy Perry, en collaboration avec Theta Network, a annoncé le lancement de Katy Perry NFT pour ses fans du monde entier. Les premiers objets de collection numériques de la collaboration comprendront du contenu du prochain film de Katy Résidence « Jouer » au tout nouvel hôtel Resorts World Las Vegas, à partir de décembre 2021.

Katy Perry acquerra également une participation minoritaire dans Theta Labs, aux côtés de l’agence artistique de Perry, Creative Artists Agency (CAA), l’un des derniers validateurs d’entreprise de Theta. Le marché NFT de Theta Network, ThetaDrop, est alimenté par le protocole Theta et une blockchain native qui est très différente des autres plates-formes NFT car elle a été spécialement conçue pour les médias et le divertissement.

« Je suis à la fois excitée et curieuse de lancer mes tout premiers NFT plus tard cette année avec Theta Network », a déclaré Katy Perry. « C’est une nouvelle et unique opportunité de me connecter avec mes fans du monde entier, même s’ils ne sont pas avec moi à Las Vegas. J’ai hâte de plonger avec l’équipe Theta sur toutes les pièces créatives passionnantes et mémorables, afin que mes fans puissent s’approprier un moment spécial de ma résidence qui soit à la fois un objet de collection numérique et une expérience IRL.

C’est le tout premier Résidence à Las Vegas pour présenter des NFT exclusifs commémorant les événements, ce qui en fait un objet de collection unique en son genre pour les superfans de Katy Perry à travers le monde. Dès aujourd’hui, les fans peuvent se préinscrire et être informés des premières baisses NFT à Katy.ThetaDrop.com.

Achetez ou diffusez l’interprétation de Katy Perry de « All You Need Is Love ».