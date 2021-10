Katy Perry s’essaie au stand-up en tant qu’hôte invité ‘Ellen’

Katy Perry fait des blagues alors qu’elle compare la vie de pop star à la vie de mère tout en remplissant le rôle d’animatrice de l’émission Ellen DeGeneres de lundi. La chanteuse de « Firework », qui a accueilli sa fille Daisy Dove avec son fiancé Orlando Bloom en août 2020, a déclaré qu’elle était « tellement, tellement fière » d’être maman, mais a réalisé que même si sa vie a changé de manière majeure, elle est également restée le même à bien des égards.

« C’est une expérience pas comme les autres », s’est exclamée Perry à propos de la maternité. Elle a continué avec un clin d’œil et un hochement de tête : « Maintenant que je suis maman, ma vie est totalement différente et pourtant j’ai réalisé que c’est un peu comme être une pop star. Vous êtes debout toute la nuit, tenant généralement une bouteille de gentil, il y a du vomi sur le sol et tes seins sont toujours dehors. »

Perry a déjà parlé d’élever sa petite fille, révélant à Entertainment Tonight plus tôt ce mois-ci que Daisy parlait, « mais elle pense que tout est un chat ». Le nominé aux Grammy a poursuivi: « Quand une personne entrera, elle dira » Salut, gato! » Je ne sais pas pourquoi elle est si fascinée par les chats. » Perry a expliqué que c’était « sauvage », surtout parce que ses fans se font appeler Katy Cats. « Elle ne sait rien à ce sujet, elle ne se soucie pas de tout cela, mais pour une raison quelconque, le mot majeur dans sa vie est gato », a expliqué la nouvelle maman. « C’est comme le destin. »

Également lors de l’émission Ellen de lundi, Perry plonge dans sa prochaine résidence à Las Vegas avec son ami et collègue juge d’American Idol, Luke Bryan, dont la propre résidence débutera en février. Perry a révélé que Bryan voulait que son slogan soit « essayez de ne pas vomir avec Luke », car le spectacle est à Sin City, mais la star du country s’inspire certes davantage du roi du rock ‘n’ roll, Elvis lui-même. « J’avais le » Elvis 33 « (disque) et c’était d’Elvis au Hilton, et ils ont fait un album live », a déclaré Bryan à propos de ses racines profondes d’Elvis. « J’étais un gamin dans ma chambre en train d’écouter Elvis en direct de Las Vegas. C’était l’un de mes disques principaux. »