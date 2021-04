Katy Perry s’extasie sur l’avantage d’être proche de l’ex Miranda Kerr d’Orlando Bloom ⋆ .

Instagram

Rejoignant l’ancien ange de Victoria’s Secret dans un Instagram Live, le hitmaker de «The One That Got Away» aborde divers sujets, de la maternité à leur «famille moderne».

Katy Perry n’a aucun problème à tisser des liens étroits avec Miranda Kerr malgré le statut de cette dernière comme son fiancé Orlando Blooml ‘ex-femme. En fait, le “Idole américaine»Le juge s’est réjoui de l’avantage d’être proche des anciens anges de Victoria’s Secret alors qu’ils bavardaient en ligne le mercredi 14 avril au soir.

Faisant une apparition dans Instagram Live de Miranda, Katy a parlé des avantages de sa relation «étroite» avec le top model. La chanteuse de 36 ans a déclaré: «L’un des avantages d’être proche de Miranda est que je peux essayer tous ses produits, en particulier lorsque son fils [Flynn] rentre à la maison avec eux dans son sac à dos.

En plus d’obtenir les produits de beauté, Katy a reconnu que leurs familles s’influençaient mutuellement. «Dans notre famille moderne, elle est probablement la plus soucieuse de sa santé», a-t-elle déclaré, avant de noter que le régime alimentaire et les routines d’exercice du mannequin de 37 ans ont également eu un impact sur sa fiancée Orlando, qu’elle appelait «un Adonis. ”

«Et vous aidez à l’encourager et il m’aide à m’encourager», a poursuivi Katy. «Comme, c’est tellement drôle, chaque fois qu’il est temps pour Flynn de venir chez nous, Flynn apportera toujours comme ça des pépites de connaissances sur les soins de la peau ou la nourriture. Comme, nous avons arrêté de manger des œufs chez nous.

Au cours de la conversation, Katy et Miranda ont également parlé de la maternité. «Les enfants sont mon amour numéro un», a déclaré Miranda. «C’est juste la meilleure chose au monde, être maman.» Partageant la même pensée, Katy a déclaré: «C’est le meilleur travail. C’est le plus épanouissant. Elle a ajouté: «Il n’y avait aucun sentiment comme le sentiment quand j’ai eu ma fille. C’était comme tout l’amour que je cherchais jamais pour ce qui ressemblait à «Bam». ”

«L’amour de vos enfants est constant et inconditionnel et n’est pas basé sur ce que vous avez, ce que vous n’avez pas, quelle carrière, quel produit et cela m’a vraiment fait me sentir tellement plein de savoir qu’il y a cet amour inébranlable et inconditionnel, »Katy a continué à dire à la femme du co-fondateur de Snap Inc. Evan Spiegel.

Katy et Orlando ont accueilli leur premier enfant ensemble, Daisy Dove, en août 2020. Le «Pirates des Caraïbes: La malédiction du Black Pearl»L’acteur, en attendant, a un fils de 10 ans Flynn avec Miranda.

