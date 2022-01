Katy Perry sort des toilettes en concert à Las Vegas

YouTube Katy Perry effectue une résidence au Resorts World à Las Vegas

L’artiste américaine Katy Perry n’a jamais eu peur de prendre des risques en matière de costumes et de décors.

Elle a chanté avec des requins danseurs au Pepsi Super Bowl Halftime Show et a jeté de la crème fouettée de son corsage dans le clip de « California Gurls ». Dans sa résidence de Las Vegas, appelée « Katy Perry: Play », qui durera jusqu’en mars 2022, Perry passe au niveau supérieur en partageant la scène avec un morceau de merde chantant.

Sur un TikTok enregistré lors de l’émission, on voit Perry chanter « California Gurls » devant une baignoire géante. Puis quelqu’un déguisé en excréments vocalise, donnant un coup de pied à Perry pour lui dire « oh, putain de ! » Une vidéo YouTube de l’émission montre Perry faisant son entrée depuis l’intérieur d’une toilette géante. Descendez jusqu’à la scène en descendant une tour géante de papier toilette.

Perry a également partagé une vidéo sur sa page Instagram perreand0 sur le papier toilette pendant que les excréments continuent de chanter. L’anthropomorphisme ne se termine pas par « M. Caca « . Selon Billboard, l’émission en résidence de Perry comprend également des chaussettes de sport, des champignons dansants et des oreillers parlants.

https://www.instagram.com/p/CYI9cbiL5Qp/?utm_source=ig_web_copy_link- Merci d’avoir cru en mon étrangeté », a déclaré Perry au public dans la bande-annonce du documentaire de 2012 sur sa vie et sa carrière,« Part of Me ».

Perry joue à la poupée à la résidence

Dans une interview avec Good Morning America, Perry a expliqué pourquoi il y avait des toilettes et des baignoires géantes dans sa résidence de Las Vegas. « Beaucoup de mes émissions ont été figurativement plus grandes que nature, mais dans cette émission, je joue une poupée », a déclaré l’interprète de « Teenage Dream ». « Donc, tout est comme trois fois ma taille. C’est un mélange de « Honey I Shrunk the Kids » et « Peewee’s Playhouse ».

Perry a montré les coulisses de Good Morning America avec certains des paysages géants, notamment un énorme slapstick et une limace géante sur laquelle Perry monte pendant le spectacle. Il a également expliqué que la naissance de sa fille, Daisy Bloom, en 2020 a vraiment changé sa perspective sur ce qu’il veut de sa vie à l’avenir.

Elle a déclaré à l’agence qu’avoir une fille « a changé sa vie et lui a apporté un équilibre, une perspective, une priorité et tellement de bonheur. J’ai trouvé tout ce que je cherchais quand je l’ai rencontrée ». Faire une résidence au lieu d’une tournée permettra à Perry de passer plus de temps avec la petite Daisy.

« Je veux juste faire les deux, tout faire, parce que pendant douze ans, j’ai définitivement mis toute mon énergie là-dedans et maintenant je cherche juste cet équilibre », a déclaré Perry.

Selon Electronic Vegas, Perry recevra 168 millions de dollars pour la résidence de quatre mois.

Perry sera de retour pour la saison 20 de « American Idol »

Perry sera bientôt de retour sur l’écran de la télévision américaine en tant que juge de la 20e saison de « American Idol ». La nouvelle saison débutera le 27 février 2022.

Dans la première bande-annonce de la saison 20, les juges et l’animateur Ryan Seacrest prennent un moment pour imaginer où ils seraient s’ils n’avaient pas été découverts. Perry travaille comme vendeuse de feux d’artifice, empilant la marchandise sur une tour et chantant sa chanson « Firework » à voix basse.

Découvrez la bande-annonce complète ci-dessous :

Jouer

Et si Ryan Seacrest et les juges Idol n’étaient jamais découverts ? – American Idol 2022 sur ABC Encore une fois, il est temps pour nos juges de découvrir l’inconnu ! Idol est de retour le 27 février à 8h et 7h sur ABC ! Mais et si Katy, Luke, Lionel et Ryan n’étaient jamais découverts ? Où seraient-ils ?! Voir plus d’American Idol 2022 sur notre site officiel : americanidol.com Aimez American Idol sur Facebook : facebook.com/AmericanIdol Suivez American… 2021-12-31T18: 00: 07Z

Suivez Now Same sur Instagram

LISEZ LES NOUVELLES ORIGINALES SUR HEAVY.COM

LIRE LA SUITE : Le chanteur John Legend devient l’un des plus jeunes à vendre son catalogue : Pourquoi l’a-t-il fait ?