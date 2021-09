Katy Perry, The Chainsmokers et Marty Bandier rejoignent la ronde de 5 millions de dollars pour Audius

in

La plateforme de streaming musical basée sur la blockchain Audius a levé 5 millions de dollars de financement.

Les investisseurs de ce dernier cycle comprennent les artistes Katy Perry, The Chainsmokers, Nas, Jason Derulo, Pusha T et Mark Gillespie. D’autres leaders de l’industrie musicale, tels que l’ancien PDG de Sony Music, Martin Bandier, et le PDG de SESAC, John Josephson, participent également à ce cycle.

“Je sais que la blockchain va changer le monde depuis que j’ai investi dans Coinbase il y a cinq ans, et je pense que c’est peut-être la technologie la plus importante à avoir jamais frappé l’industrie de la musique”, a déclaré le rappeur Nas dans un communiqué. « Toute personne qui télécharge sur Audius peut être propriétaire ; vous ne pouvez pas dire cela à propos d’une autre plate-forme.

Audius est une startup basée à San Francisco fondée en 2018. Elle a levé 8,6 millions de dollars de financement à ce jour, avec un financement de Coinbase Ventures, Pantera Capital, Multicoin Capital et d’autres.

Audius a son propre jeton, $AUDIO, qui, selon la plate-forme, donne aux utilisateurs un moyen de monétiser leur travail et de participer à la gouvernance de la plate-forme. Audius est devenue la première plate-forme de streaming à s’intégrer à TikTok, ce qui peut être crucial pour sa croissance future.

Les artistes sur Audius peuvent facilement rendre leurs chansons disponibles pour les utilisateurs de TikTok dans leurs vidéos. Les artistes peuvent également lier leurs abonnés sur TikTok à la plate-forme Audius. C’est un moyen pour les artistes non signés de faire entendre leur musique sur une plateforme qui est devenue de plus en plus importante pour la découverte musicale.

« Une façon courante pour les artistes non signés d’obtenir leurs trucs en ce moment est de tenir leur téléphone devant un ordinateur portable pendant qu’il joue leur chanson, et ils l’ajoutent comme musique de fond. Ce n’est pas génial », déclare Forrest Browning, cofondateur et chef des produits d’Audius.

Il y a plus de 100 000 artistes sur la plateforme, avec des noms bien connus comme Skrillex, Weezer, deadmau5, Diplo et autres. Le partenariat avec TikTok et Audius peut aider les nouveaux artistes à gagner en visibilité, car les hits viraux ne peuvent pas être prédits.

Audius est construit sur les blockchains Ethereum et Solana, régies par des détenteurs de jetons $AUDIO. Les utilisateurs de la plate-forme peuvent soit acheter le jeton pour une mise, soit le gagner sur la plate-forme. Les détenteurs de jetons peuvent voter et contrôler la direction de la plate-forme, de la même manière que les actionnaires détenant des actions.

Le jeton $ AUDIO se négocie actuellement à environ 2,29 $ au moment de la rédaction. Le jeton a connu une augmentation massive des échanges autour du boom du NFT plus tôt cette année, mais les prix se sont refroidis depuis le sommet historique de 4,99 $.