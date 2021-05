Katya Adler de la BBC a levé le voile sur la revanche de l’UE sur le Brexit alors que le bloc déprécie le Royaume-Uni « émotionnel » | Royaume-Uni | Nouvelles

Depuis que le Royaume-Uni a quitté l’UE et obtenu un accord commercial de dernière minute la veille de Noël, le bloc a été accusé d’avoir tenté de se venger. Les racines de ces accusations remontent à 2016, lorsque 17,4 millions de Britanniques ont voté pour quitter le bloc, car les commentateurs ont suggéré que la machine bruxelloise ne pouvait pas permettre un scénario dans lequel le Royaume-Uni tirerait profit de la sortie de ses institutions par crainte que d’autres pays ne suivent. Cette perception persiste aujourd’hui et a été prédominante dans le discours sur les vaccins Covid, les accords de pêche post-Brexit et le protocole d’Irlande du Nord.

Katya Adler, la rédactrice en chef Europe de la BBC, a mis en lumière la façon dont cela est perçu à Bruxelles, suggérant que les dirigeants européens minimisent la suggestion en se demandant pourquoi les Britanniques sont si « émotifs ».

Elle a déclaré: «La seule question que l’on me pose à peu près plus que toute autre en ce qui concerne le Brexit est:” L’UE punit-elle le Royaume-Uni pour vouloir partir? “

“Punir quelqu’un suggère de l’émotion, de la colère ou un désir de vengeance, mais, en ce qui concerne le Brexit, les Européens ont déclaré qu’ils étaient surpris de l’émotion du Royaume-Uni.

“Après tout, les Britanniques ont cette réputation d’avoir la lèvre supérieure raide et de garder leur calme et de continuer.

«Cela remonte à la Seconde Guerre mondiale.»

Mme Adler a ensuite affirmé que l’UE imputait ce récit de vengeance à des querelles internes au Royaume-Uni, plutôt qu’à un programme basé à Bruxelles.

Elle a poursuivi en 2018 : « L’UE dit que le gouvernement britannique a passé tellement de temps à se disputer et à se battre avec lui-même, que cela a ralenti les négociations.

« Les négociations sur le Brexit sont également difficiles en raison de l’intérêt personnel pur.

“Pensez-y. Dans n’importe quel accord, qu’il soit commercial ou politique, chaque partie veut naturellement s’imposer.

“Pour cette raison, les dirigeants de l’UE doivent mettre en doute les résultats obtenus.”

Il a fait valoir que le bloc « va au-delà de ce qui est requis par ses propres règles » et que la motivation de l’UE est « comment prouver que le Brexit est une erreur ».

M. Forsyth a poursuivi : « Ce que l’UE et le Royaume-Uni doivent comprendre, c’est qu’ils seront tous les deux mieux lotis si l’autre réussit.

« Le Royaume-Uni est le troisième partenaire commercial de l’UE et un contributeur clé à la sécurité européenne.

«L’UE est le plus grand marché d’exportation du Royaume-Uni. Cela n’a aucun sens pour l’un ou l’autre côté de souhaiter l’échec de l’autre.

« Le défi pour David Frost, que Boris Johnson a nommé au Cabinet et chargé de gérer cette relation, est de sortir de l’état d’esprit des négociations.

« Les pourparlers de divorce et les négociations commerciales allaient toujours être difficiles et Frost pensait, à juste titre, que le Royaume-Uni devait particulièrement tenir bon après la crise. [Theresa] Années de mai.

«Mais maintenant, la tâche est très différente. Le Royaume-Uni et l’UE doivent maintenant trouver un moyen de forger une relation de bon voisinage. »