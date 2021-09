Katya Adler de la BBC expose la principale raison pour laquelle le successeur stable d’Angela Merkel est crucial pour les États-Unis et l’UE | Monde | Nouvelles

Le rédacteur en chef de BBC Europe a noté que les résultats des élections allemandes joueront un rôle important dans l’avenir de l’Union européenne et des relations des États-Unis avec le bloc. Angela Merkel se retirera après 16 ans au pouvoir, laissant la porte ouverte au changement de la position mondiale de l’Allemagne. Katya Adler a déclaré que Bruxelles et Washington suivraient de près toutes les négociations pour sélectionner le successeur de la chancelière Merkel en raison du rôle important que le pays joue à travers le continent.

Mme Adler a déclaré: “C’est important pour l’UE, mais Washington surveille également de près, tout comme Pékin. La moitié du commerce de l’Europe avec la Chine passe par l’Allemagne.

“L’Allemagne est une nation tellement influente à Bruxelles, au siège de l’UE, très peu de réformes seront possibles sans le feu vert de Berlin.

“Berlin a aussi des liens très étroits avec les Etats-Unis, Angela Merkel a vraiment cimenté cela sous Barack Obama par exemple.

| Et cela signifie que cette élection est surveillée d’aussi près à l’extérieur de l’Allemagne qu’à l’intérieur.”

Le rédacteur en chef de la BBC a poursuivi: “L’impact de ce à quoi ressemblera le prochain gouvernement ici se fera définitivement sentir en dehors des frontières nationales de l’Allemagne.

“Cela dit, nous cherchons du changement mais avec un petit c ici.

“Le peuple allemand a soif de stabilité, aucun des partis ne dit vouloir quitter l’UE ou quitter l’OTAN, tous sont pro-UE.

“Ce sont différentes saveurs dans la politique étrangère, différentes saveurs dans les attitudes envers la finance. Ce n’est pas qu’il va y avoir un changement dramatique du jour au lendemain en Allemagne, mais la saveur du changement se fera certainement sentir à Bruxelles et au-delà.”

Un électorat fracturé signifie qu’après les élections, les principaux partis s’interrogeront avant de se lancer dans des négociations de coalition plus formelles qui pourraient prendre des mois, laissant la chancelière Merkel dans un rôle intérimaire.

Le candidat Armin Laschet, qui a déjà succédé à Mme Merkel à la tête du Parti chrétien-démocrate (CDU), a déclaré le jour du scrutin : “Nous sentons tous qu’il s’agit d’une élection fédérale très importante.

“C’est une élection fédérale qui décidera de la direction de l’Allemagne dans les années à venir et donc chaque vote compte.”

Olaf Scholz du SPD, le ministre des Finances de la coalition droite-gauche d’Angela Merkel, qui a remporté les trois débats télévisés entre les principaux candidats, se présente contre Laschet.

M. Scholz a vu l’avance de son parti sur les conservateurs réduite à 1 à 3 points dans les sondages d’opinion finaux https://tmsnrt.rs/3BiQwWF, laissant à Laschet une chance de remporter une victoire serrée.

S’adressant aux journalistes après avoir voté à Berlin, M. Scholz a déclaré: “J’espère qu’autant de citoyens que possible iront voter et rendront possible un résultat très solide pour le SPD et me donneront le mandat de devenir le prochain chancelier du gouvernement fédéral. République d’Allemagne.”

Le commissaire aux élections a déclaré que le taux de participation s’élevait à 36,5% à 14 heures, heure locale, contre 41,1% en 2017.

Le chiffre n’inclut pas les votes par correspondance, qui devraient dépasser ceux exprimés lors des élections de 2017 compte tenu de la pandémie de coronavirus.