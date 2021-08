Kauer Guitars fabrique des guitares pour aider à évacuer les réfugiés afghans

Kauer Guitars fabrique des instruments faits à la main pour collecter des fonds afin d’aider à évacuer les personnes d’Afghanistan.

La boutique de guitare électrique basée en Californie a publié un article sur l’effort sur son compte Instagram. Ils ont amassé plus de 40 000 $ pour le Flyaway: Emergency Rescue Mission Fund. C’est un fonds qui aide à évacuer les personnes qui n’ont aucune chance de survivre dans l’Afghanistan occupé par les talibans.

“Montrez-nous un reçu de 2 000 $ au GoFundMe, et je vous construirai une Korona (que vous obtiendrez d’ici la fin de 2021)”, écrit Kauer Guitars sur Instagram. « C’est 30 % de réduction, et nous n’avons rien à payer, mais cela en vaut la peine. »

Les modèles de guitare Korona répertoriés sur le site Web de Kauer Guitars coûtent généralement 3 150 $.

Kauer Guitars a reçu une réponse si énorme à l’offre; il avertit les donateurs qu’il pourrait s’écouler jusqu’en 2022 avant que leur livraison ne soit disponible. “Les quelques-uns d’entre vous qui avaient des questions avec lesquelles nous discutons en ce moment, allez-y et faites un don, sachez que nous pourrions être au début de 2022 pour la livraison”, lit-on dans une mise à jour de l’article.

Pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de faire un don de 2 000 $ à la cause, Kauer Guitars organise également une tombola. Doug Kauer a ouvert une tombola pour son Shoreliner personnel à six cordes, avec des entrées au prix de 20 $. Vous pouvez participer en faisant un don d’au moins 20 $ au Flyaway: Emergency Rescue Fund et en envoyant une copie de votre reçu à [email protected]

“Deuxième façon d’aider – je sais qu’une contribution de 2 000 $, c’est beaucoup, donc chaque 20 $ que vous donnez à l’effort vous donne un billet de tombola pour mon Shoreliner personnel”, lit-on dans le deuxième article.

« Mais attendez, il y a plus ! Un de nos amis a fait un don pour un spot Korona et nous a demandé de faire don de leur construction, donc DEUX d’entre vous se retrouveront avec une guitare. Faisons en sorte que cela arrive!”

L’effort que Kauer Guitars s’efforce de soutenir a permis de recueillir plus de 6 250 000 $ pour évacuer les personnes d’Afghanistan. « Les hommes et les femmes afghans qui ont travaillé comme avocats des droits humains, défenseurs des droits des femmes et des LGBTQ, journalistes, agents de liaison gouvernementaux, artistes et interprètes courent un risque imminent d’être exécutés par les talibans, ainsi que leurs familles. »