Kaun Banega Crorepati 13 inscriptions à ouvrir à cette date; Amitabh Bachchan revient en tant qu’hôte KBC-13

Bientôt, Kaun Banega Crorepati reviendra sur vos écrans de télévision! Alors que le pays est aux prises avec la crise du COVID-19, les téléspectateurs ont trouvé une raison de se remonter le moral. La star de Bollywood Amitabh Bachchan serait bientôt de retour avec une nouvelle saison de Kaun Banega Crorepati. Mercredi, Sony TV a annoncé que pour la saison 13 de Kaun Banega Crorepati, l’enregistrement devrait commencer à partir du 10 mai, selon un rapport d’IE. Appelant les gens à s’inscrire à KBC, l’acteur dans une vidéo promotionnelle de 20 secondes explique comment une personne peut compléter la distance entre le rêve et la réalité en essayant. Bachchan a également déclaré que lui et la sellette attendaient les gens et que maintenant, ils devraient également se préparer pour le populaire jeu-questionnaire.

Bien que la vidéo promotionnelle ait été créée à partir des images de l’année dernière, l’acteur a enregistré la voix off depuis son domicile. Selon des sources citées dans le rapport, en raison de l’arrêt des tournages dans la ville de Mumbai, la KBC am n’a pas pu créer une nouvelle promo. De plus, toutes les questions qui doivent être diffusées sur la chaîne seront enregistrées par l’animateur.

Semblable à la saison KBC de l’année dernière, les créateurs s’en tiendront également à l’audition numérique cette saison. L’ensemble du processus comprendra quatre parties – l’inscription à l’émission, la projection, l’audition en mode en ligne et l’entrevue personnelle. À partir du 10 mai, Big B posait chaque jour une question sur Sony TV à 21h00 pendant environ deux semaines. Pour vous inscrire au quiz, vous devez répondre correctement à la question via l’application SonyLIV ou par SMS.

Ceux qui répondent correctement à la question d’inscription seront présélectionnés grâce à un processus informatisé, et pour le prochain tour, ils seront contactés par téléphone. Postez ceci, l’audition se déroulera en mode en ligne à l’aide d’un test de connaissances générales et de soumission de vidéos exclusivement via l’application mobile SonyLIV. Enfin, les participants sélectionnés seront invités à un appel vidéo personnalisé, en choisissant les candidats. L’année dernière, SonyLIV avait déclaré qu’il avait vu plus de 3,1 crores d’entrée d’audition initiale et avait été témoin d’un bond de 42% de la participation par rapport à la fois précédente. Kaun Banega Crorepati, une adaptation de «Who Wants to be Millionaire», a été lancée en 2000.

