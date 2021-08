Kaun Banega Crorepati revient avec sa 13e saison ; Big B devient nostalgique ; Voici quand il sera diffusé

Amitabh Bachchan dans KBC

L’une des émissions de téléréalité les plus lucratives de TRP, Kaun Banega Crorepati, est sur le point de revenir sur SonyTV avec sa 13e saison le 23 août. La chaîne a déjà diffusé sa promo après avoir accueilli des questions invitant les participants depuis plusieurs semaines maintenant. KBC, comme l’émission est plus connue, sera diffusée cinq fois par semaine entre le lundi et le vendredi à 21h.

KBC a terminé 21 ans de son voyage après sa première diffusion en 2000 sur Star Plus et est devenu un succès stellaire. Partageant comment il a fait venir Amitabh Bachchan à bord, le producteur Siddhartha Basu a déclaré qu’il lui avait fallu un certain temps pour se décider car aucune mégastar n’avait jamais animé un jeu télévisé auparavant et ils voulaient faire la meilleure impression possible mais lui faire animer le spectacle.

Basu a également partagé comment Big B a décidé de voir l’enregistrement du spectacle original à Londres avant de donner son hochement de tête et il voulait reproduire la même discipline avec un cavalier.

La campagne promotionnelle de KBC comportait trois courts métrages. Les films s’intitulaient Samaan. Le réalisateur Nitesh Tiwari de Chhichhore et Dangal a réalisé les films. Le film, Niwari, a expliqué a été créé en utilisant des émotions liées qui motivent les téléspectateurs à penser que s’ils croient qu’ils peuvent le faire, ils le peuvent certainement.

Merci pour la réponse écrasante sur les parties 1 et 2. Nous vous présentons maintenant la finale de la série en trois parties #KBCFilmSammaanPart3 ! N’oubliez pas de vous connecter à #KBC13 à partir du 23 août à 21h uniquement sur Sony #JawaabAapHiHo. pic.twitter.com/Sdmu8sBGza – sonytv (@SonyTV) 10 août 2021

Le récent Big B a posté une photo de son look de l’émission et est devenu nostalgique du moment où il s’est assis pour la première fois sur la chaise populaire. L’air suave dans un costume noir, il a remercié tout ce qui a traversé le spectacle. Son fils Abhishek Bachchan et sa petite-fille Navya Nanda ont également donné de l’amour à la publication.

En raison de la pandémie, de nouveaux éléments ont été ajoutés l’année dernière au spectacle. Comme le plateau n’avait plus le public acclamant les candidats, sa bouée de sauvetage « Audience Poll » a été remplacée par Video-A-Friend. La prudence et la distanciation sociale ont été maintenues tout au long de la saison. Les autres qui restaient étaient Flip a Question, 50:50 et Ask the Expert. En outre, le nombre de concurrents les plus rapides a été réduit à huit.

