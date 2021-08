Kaun Banega Crorepati saison 13: Vérifiez quatre changements qui seront introduits dans le format de KBC13

Plusieurs changements ont été introduits dans le format de jeu pour cette saison, notamment le retour de la bouée de sauvetage du sondage du public et l’introduction du test le plus rapide du premier doigt-triple.

Kaun Banega Crorepati 13 va commencer la semaine prochaine. Présenté par la mégastar Amitabh Bachchan, le thème de cette saison sera « Jawaan Aap Hi Ho » et célébrera chaque concurrent et son droit à « gyaan, dhyaan et samman ». Bachchan, qui est associé à KBC depuis 21 ans, a déclaré qu’il était très heureux d’accueillir à nouveau le public du studio dans l’émission, a rapporté l’Indian Express.

Rappelant la dernière saison de la série où le public du studio n’était pas autorisé en raison des restrictions de Covid-19, Bachchan a déclaré qu’il manquait non seulement aux membres du public, mais aussi à leur énergie contagieuse. L’absence du public du studio avait également conduit les créateurs de l’émission à changer les « bouées de sauvetage » des candidats et à supprimer le sondage du public comme bouée de sauvetage. Le sondage d’audience a constitué l’une des principales bouées de sauvetage pour les candidats qui les a aidés à évaluer l’humeur du public quant à la réponse probable à la question posée dans l’émission.

Siddhartha Basu, consultante dans l’émission, a déclaré à l’Indian Express qu’il est en effet réconfortant de savoir que l’émission reste toujours la préférée de la famille et résonne auprès des téléspectateurs de tous les groupes d’âge et couches sociales. Il a ajouté que chaque année, des candidats de toutes les régions du pays, de professions variées et de niveaux d’éducation différents, viennent au spectacle avec des rêves et des aspirations différents.

Plusieurs changements ont été introduits dans le format de jeu pour cette saison, notamment le retour de la bouée de sauvetage du sondage du public et l’introduction du test le plus rapide du doigt en premier-triple.

1. Au lieu du test “Fastest Finger First”, les créateurs de l’émission vont introduire le “Fastest Finger First – Triple Test”. Au lieu d’aligner chronologiquement les options en un minimum de temps, les candidats devront désormais répondre à trois questions à choix multiples dans les plus brefs délais. Les candidats qui sont en mesure de répondre correctement à toutes les questions dans le moins de temps possible seront invités sur la sellette.

2. Avec le retour du public en studio, la bouée de sauvetage du sondage d’audience sera rétablie. Les trois autres lignes de vie continueront d’être Ask The Expert, 50:50 et Flip The Question.

3. Au lieu de l’épisode Karamveer qui célébrait les héros de la vie réelle, la saison 13 aura des invités célèbres de tous les horizons lors de chaque événement du vendredi Shaandaar Shukravaar. Les invités célèbres qui joueront pour une cause sociale peuvent inclure des célébrités du cinéma, des sportifs, entre autres.

4. Le chronomètre de jeu qui enregistre le temps limité accordé à chaque participant pour répondre aux questions de l’émission s’appellera désormais « Dhuk Dhuki Ji ». Le nom signifie le rythme cardiaque rapide des candidats qui sont sur le point d’épuiser leur délai pour répondre à leurs questions.

Kaun Banega Crorepati 13 sera diffusé du lundi au samedi à 21 h sur Sony TV à partir du 23 août.

