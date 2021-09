Kaushik Velendra Hommes Printemps 2022 – WWD

in

Il est agréable de voir que le designer indien basé à Londres Kaushik Velendra a rompu avec son épaule d’armurerie emblématique. Au lieu de cela, il a proposé une collection qui explore en profondeur la possibilité d’une sculpture douce et d’une confection incluant la taille.

Le regard: Des alternatives minimalistes pour les personnes très fortunées qui n’ont pas peur d’abandonner l’ostentatoire Alta Sartoria et d’adopter des tenues de soirée subtiles inspirées de la couture.

Citation à noter : « Cette collection est faite pour tous les horizons. Je veux que les gens se sentent bien, que vous soyez danseur, avocat ou comptable. Ce que je propose, c’est une toute nouvelle espèce de tailleur, et pas seulement des armures et des épaules. Les lignes que vous voyez sur les vêtements ne sont pas des passepoils, ce sont des coutures. Vous n’avez pas à vous soucier de prendre ou de perdre du poids, cela vous gardera en forme à tout moment. Toutes les structures internes possibles des vestes sont supprimées. C’est juste un morceau de tissu. Je veux montrer comment un seul morceau de tissu peut vous donner une définition et une structure sur mesure absolues tout en conservant ces épaules enchantées.

Pièces clés : Blazers contrastés noirs et blancs; manteau rouge de coupe étroite avec détail d’épaule accentué; un pantalon en jersey super serré et une cape avec un détail d’épaule en forme d’armure.

Les plats à emporter : La nouvelle collection marque un nouveau chapitre pour Kaushik Velendra, car la marque n’est plus limitée par la collection diplômée Central Saint Martin MA du créateur, qui lui a valu une nomination au prix LVMH en 2020. La forme plus douce pourrait bien définir ce que signifie un habillage puissant pour un nouvelle génération de milliardaires fintech.