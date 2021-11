Kavinsky sort une nouvelle chanson, ‘Renegade’, signe avec Astralwerks

Kavinsky est de retour avec « Renegade », sa première nouvelle musique depuis 2013. Le morceau, qui comprend la voix de Cautious Clay, est tiré du prochain album du célèbre producteur français, Reborn.

Combinant une ambiance sombre à un groove tonitruant, Kavinsky réinvente son son de marque et propose une mise à jour du mouvement French Touch sur « Renegade ».

Fortement inspiré par le cinéma et l’histoire du cinéma, Kavinsky a toujours entremêlé musique et narration. Son tube révolutionnaire « Nightcall » a fait la bande originale des premiers instants du film Drive, il est donc tout à fait approprié que la vidéo officielle de « Renegade » se déroule comme un long métrage condensé. Après que trois criminels l’ont envoyé voler à travers les fenêtres d’un gratte-ciel, Kavinsky émerge avec des super pouvoirs et se venge.

Alexandre Courtès (Daft Punk, U2, Jamiroquai), qui a réalisé la vidéo, explique : « Je voulais inclure Kavinsky dans un vrai film dont il est le héros. Avec tout l’amour et les références que lui et moi partageons, nous rendons hommage au métier de film que nous chérissons. Kavinsky est de retour en force !…. attendez, non en fait, c’est trois coups.

Kavinsky a produit « Renegade » au légendaire studio Motorbass de Paris en collaboration avec Victor Le Masne et Gaspard Augé (la moitié du groupe Justice). Les trois producteurs ont écrit la chanson avec Cautious Clay.

Après avoir gagné une solide réputation sur la scène électro française avec ses premiers EP, Kavinsky a connu un succès grand public avec le placement fascinant de « Nightcall » dans Drive. Le film de 2011, qui a valu à Nicolas Winding Refn le prix du meilleur réalisateur au Festival de Cannes, mettait en vedette Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Christina Hendricks, Ron Perlman, Oscar Isaac et Albert Brooks. La bande originale qui l’accompagne est en tête des charts des bandes originales aux États-Unis et au Royaume-Uni

« Nightcall », que Kavinsky a produit aux côtés de Guy-Manuel de Homem-Christo de Daft Punk, a également été entendu dans The Lincoln Lawyer et a depuis été échantillonné par Kanye West, Lupe Fiasco et Childish Gambino. La chanson est apparue sur le premier long métrage de Kavinsky en 2013, Outrun, qui a remporté un GRAMMY français. L’album comprenait également les singles « Roadgame », qui sont devenus un incontournable des événements sportifs, et « Odd Look » – une chanson que Kavinsky a ensuite réenregistrée avec The Weeknd.

Achetez ou diffusez « Renegade ».