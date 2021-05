Kavita Kamath rejoint Wondrlab en tant que directrice de la création du groupe

Dans son nouveau rôle, Kamath rapportera à Amit Akali, co-fondateur et directeur de la création chez Wondrlab

La start-up martech, première plateforme, Wondrlab, a renforcé son équipe créative avec la nomination de Kavita Kamath en tant que directrice de la création du groupe. Dans son nouveau rôle, Kamath rapportera à Amit Akali, co-fondateur et directeur de la création chez Wondrlab.

Chez Wondrlab, Kamath dirigera l’intégration créative et la création de contenu sur un grand nombre de grands comptes. «Les jours à venir sont pleins d’opportunités et je suis sûr qu’une personne de haut niveau et expérimentée comme Kavita nous aidera à en tirer le meilleur parti. À son niveau, on ne s’attend pas à ce qu’elle apporte seulement des compétences, mais aussi un état d’esprit. Elle a travaillé sur des marques de plates-formes technologiques comme Google et fait un travail véritablement intégré – plus important encore, elle croit en ce que nous essayons de réaliser ici et la considère comme une opportunité entrepreneuriale. Je suis en pourparlers avec elle depuis quelques années maintenant et j’ai hâte de travailler enfin avec elle », a déclaré Akali lors de son rendez-vous.

Kamath a près de 16 ans d’expérience, dont une grande partie à MullenLowe Lintas, où elle a passé une décennie. Elle a travaillé sur des marques telles que Google Pay et Google Home, la marque technologique qui lui a donné une première visibilité et une première expérience sur la plateforme. Elle a également travaillé en étroite collaboration sur des campagnes telles que le Blenders Pride Fashion Tour. En dehors de ceux-ci, elle a également travaillé sur des marques clés telles que Pepsi, Slice, Tropicana Juices, Vivo, Glenlivet, Hindustan Times, Wills Lifestyle, Dabur, GSK et Samsung, entre autres.

Selon Kamath, il existe désormais une approche plus holistique du marketing et de la communication de marque, et la voie à suivre est des solutions intégrées pour que les conversations de marque continuent de manière significative. «Je suivais le travail de WYP depuis un certain temps. Ce qui m’intéressait, c’était l’approche intégrée avec laquelle les idées étaient organisées et les solutions axées sur la plate-forme pour aider les marques à communiquer efficacement. Le travail sur Diageo et Tanishq, pour n’en nommer que deux, a été vraiment rafraîchissant. J’ai hâte de faire partie de l’équipe », a-t-elle ajouté.

