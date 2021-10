Kawaii Islands, un jeu NFT Play-To-Earn, s’apprête à lancer son IDO prévu

12 octobre 2021 – Tortola, Îles Vierges britanniques

Kawaii Islands, un jeu à gagner NFT lancé en septembre de cette année, organisera un IDO via la plate-forme Polkastart à 13h00 UTC, le 12 octobre 2021, et TGE sur PancakeSwap à 14h00 UTC.

La capitalisation boursière initiale du jeton s’élève à environ 800 000 $, et chaque KWT $ se négocie à 0,03 $ par jeton. Kawaii Islands vise à obtenir 250 000 $ de capital via son IDO.

Les îles Kawaii, en tant que communauté, ont réalisé ce qui suit.

Statistiques clés sur le financement

2,4 millions de dollars de vente de jetons privés de 28 principaux investisseurs Trois événements de vente NFT avec plus de 600 000 $ de revenus

Statistiques de jeu importantes

10 000 joueurs actifs quotidiens Top sept des applications décentralisées actives (DApps) sur Binance Smart Chain Plus de 1,2 million de dollars de volume de transactions total et plus de 320 000 $ de gains totaux de joueurs en 10 jours de jeu Alpha

Faits saillants sociaux

Plus de 8 000 participants ont rejoint l’événement de la liste blanche – nous avons envoyé à Polkastarter plus de 5 400 applications filtrées Plus de 30 000 ont rejoint nos plateformes sociales depuis que l’IDO a lancé la série d’AMA avec une audience totale de 150 000 et comptant Une communauté dynamique et active avec plus de 33 800 membres Telegram, 26 400 sur Discord, 38 400 abonnés Twitter et 11 000 likes sur Facebook. 500 000 visites de sites Web en une semaine

Minh Do, PDG de Kawaii Islands et du studio IMBA, a déclaré :

« Nous tenons à exprimer notre plus profonde gratitude à tous les partisans du projet. Depuis le premier jour, nous avons été continuellement dans les bonnes grâces de nombreux merveilleux investisseurs, partenaires et de notre communauté florissante. Nous attendons avec impatience l’avenir et les développements ultérieurs du projet Kawaii Islands pour offrir la meilleure expérience de jeu NFT à notre communauté. »

En commentant Polkastarter, Minh Do a ajouté,

« Nous ne pouvons pas soutenir assez Polkastarter. En plus d’être l’un des meilleurs tremplins pour les projets de blockchain, l’équipe derrière Polkastarter nous fournit également ses connaissances inestimables et sa vaste connexion sur le terrain, sans parler de l’environnement décentralisé sécurisé qui garantit la sécurité des fonds.

Kawaii Islands a récemment acquis 2,4 millions de dollars de capital via une vente privée de jetons pour son initiative de métaverse anime play-to-gagne. L’objectif et le modèle économique du projet de l’île Kawaii ont réussi à attirer l’attention d’investisseurs bien connus. L’équipe derrière le jeu jouer pour gagner a obtenu des millions de dollars grâce à une vente de jetons privés dirigée par MapleBlock et Signum.

D’autres investisseurs seraient DFG, JSquare, AU21, Rikkei Capital, SL2, Chainboost, Polygon, OKEx Blockdream Ventures, KardiaChain, Polkastarter et d’autres.

Le métaverse animé développé par Kawaii Islands vise à donner au joueur un contrôle total. La créativité peut se déchaîner via les aspects de l’artisanat, de la décoration, du style et des réseaux sociaux. Ceux qui ont des capacités artistiques et narratives peuvent établir une économie Web 3.0 dans le jeu selon un modèle « créer pour gagner ». Notamment, c’est la toute première fois qu’un jeu à gagner basé sur la blockchain ou le DLT (technologie du grand livre distribué) offre ce type de fonctionnalité à une si grande échelle.

Une version Alpha de Kawaii Islands a été lancée le mois dernier, permettant aux joueurs d’explorer ce métavers animé et de personnaliser l’expérience de jeu globale selon leurs préférences.

Toutes les réalisations et réalisations dans le jeu peuvent gagner des jetons de joueurs, qui peuvent être utilisés pour acheter des actifs dans le jeu lui-même.

La feuille de route du jeu comprend plusieurs jalons, tels que l’agriculture NFT, le jalonnement KWT, les événements saisonniers, la location et le lancement de son activité en ligne sur la chaîne. Kawaii Islands accueille tous ceux qui souhaitent explorer un métaverse anime personnalisable rempli d’activités sociales engageantes.

À propos des îles Kawaii

Kawaii Islands est un jeu NFT à jouer pour gagner passionnant qui fera ses débuts en septembre. Le jeu crée un univers fantastique sur le cloud pour que les multijoueurs puissent découvrir un ensemble complet de jeux de simulation, notamment la conception, la construction, l’artisanat, l’agriculture et les réseaux sociaux. Surtout en gamifiant plusieurs mécanismes DeFi, Kawaii Islands apportera aux joueurs une nouvelle dimension de divertissement et de revenus mixtes.

Les joueurs auront besoin de jetons pour exécuter plusieurs activités artisanales et sociales dans les îles Kawaii tout en récupérant considérablement des jetons pour leurs réalisations dans le jeu.

