Kawasaki Català Aclam règne au départ des 24 Heures de Catalogne

03/07/2021 à 14:28 CEST

Les 24 Heures de Catalogne à Moto ont commencé à l’heure à 12h00 au Circuit de Barcelona-Catalunya avec un spectacle en hauteur : les 33 motos situées sur la ligne droite principale, sous l’œil attentif des spectateurs, pour effectuer le traditionnel départ en épi.

Cette sortie a nui à l’équipe qui est partie de la pole position, la FR Moto. Jacopo Crétaro, le pilote qui a effectué le premier relais, a été surpris par la vitesse de ses adversaires, Team BMD Endurance et Kawasaki Català Aclam. Concrètement, les champions actuels des 24 Heures de Catalogne ont pris possession des rênes, malgré une qualification hier en troisième position. Cette tâche a été accomplie par le champion du monde d’endurance Philippe Vincent, suivi du sillage de Julien Pilote, une autre Coupe du monde Kawasaki Català Aclam.

Quelques minutes plus tard, Crétaro a récupéré la deuxième position, qui s’est encore améliorée peu de temps avant de voir les cinquante minutes de compétition. L’équipe BMD Endurance et Kawasaki Català Aclam ont effectué le premier changement de pilote lorsque cela s’est produit. Quelques minutes plus tard, la FR Moto décide de faire le premier passage par la voie des stands. Son arrêt, sensiblement plus lent que celui de ses rivaux, a fait reculer à nouveau la position d’honneur. C’est à ce moment-là que Kawasaki Català Aclam, avec Stéphane Egea sA vélo, il en a profité pour prendre les commandes, bien qu’avec le Team BMD Performance collé à son aspiration. Un peu plus loin, la FR Moto, en troisième position.

En quatrième position au général et en tête de la catégorie SST1, l’Equipe Scolaire FMR 34 Lycée Pierre Mendes France (Hugot, Lemos, Barbot, Rizza). Le projet de formation est surprenant dans l’édition en cours, montrant une candidature très solide devant les équipes professionnelles. Dans une situation similaire, bien que sans être une équipe de formation, il y a le Box 69 Racing (Pocorull, Guillamet, Amado, Rodríguez), à la sixième place générale et la première de l’O-SBK.