Kawasaki Frontale 1-0 FC Tokyo

02/10/2021 à 12:00 CEST

Les Kawasaki Frontale a été imposée par le minimum à FC Tokyo ce samedi dans le Stade Kawasaki Todoroki (1-0). Les Kawasaki Frontale Il est venu à la rencontre le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Bois de Kashima à la maison (1-2) et l’autre devant bellmar Shonan à domicile (2-1) et avec une séquence de cinq victoires consécutives dans la compétition. Du côté des visiteurs, le FC Tokyo a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre lui Nagoya Grampus. Avec ce résultat, l’équipe locale est restée leader de la J1 Japanese League, tandis que la FC Tokyo classé huitième à la fin du match.

La première moitié du match a bien commencé pour lui Kawasaki Frontale, qui en a profité pour ouvrir le score grâce au succès de Leandro Damiao. Avec ce score, la première partie du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-0.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Kawasaki Frontale a donné accès à Taniguchi, Kobayashi, Chinen et Yamamura pour Wakisaka, Marcinho, Leandro Damiao et Noborizato, Pendant ce temps, il FC Tokyo a donné le feu vert à Nagaï, Mita et Watanabe pour Tagawa, Aoki et Takahagi.

Dans le match, l’arbitre a averti avec un carton jaune uniquement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Marcinho.

Avec 72 points, le Kawasaki Frontale de T. Oniki continue en tant que leader de la compétition, occupant une place d’accès à la Ligue des champions de l’AFC, tandis que l’équipe dirigée par K. Hasegawa il s’est classé huitième avec 46 points.

Lors du prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront dans leur stade. Les Kawasaki Frontale affrontera le Shimizu S-Pulse Pendant ce temps, il FC Tokyo le fera contre lui Bois de Kashima.

Fiche techniqueKawasaki Frontale :Jung Sung, Kurumaya, Jesiel, Noborizato (Yamamura, min.81), Yamane, Kento Tachibanada, Wakisaka (Taniguchi, min.63), Hatate, Ienaga, Marcinho (Kobayashi, min.63) et Leandro Damião (Chinen, min. 63)FC Tokyo :Hatano, Oumari, Morishige, Nagatomo, Nakamura, Abe, Aoki (Mita, min.69), Takahagi (Watanabe, min.79), Adailton, Tagawa (Nagai, min.46) et Diego OliveiraStade:Stade Kawasaki TodorokiButs:Leandro Damião (1-0, min. 45)