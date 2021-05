Kawasaki Frontale 2-0 Consadole Sapporo

16/05/2021 à 10h00 CEST

le Kawasaki Frontale a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Consadole Sapporo ce dimanche dans le Stade Kawasaki Todoroki. le Kawasaki Frontale Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Crevette Osaka à la maison (0-2) et l’autre devant Nagoya Grampus dans son fief (3-2) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. De la part de l’équipe visiteuse, le Consadole Sapporo est venu de battre 1-2 loin de la maison pour Tokushima Vortis dans le dernier match joué. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée à la tête de la Ligue japonaise J1, tandis que le Consadole Sapporo Il était à la douzième place à la fin du match.

En première mi-temps, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat de 0-0.

La seconde période a débuté de manière favorable pour la Kawasaki Frontale, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Mythome quelques instants après la reprise du duel, plus précisément à la 50e minute. L’équipe Kawasaki s’est de nouveau jointe, augmentant les écarts en faisant 2-0 grâce à un but de Kobayashi dans le temps additionnel, plus précisément en 96, clôturant ainsi le match avec un score final de 2-0.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Kawasaki Frontale qui sont entrés dans le jeu étaient Tanaka, Kurumaya, Hasegawa, Kobayashi Oui Kento Tachibanada remplacer Kazuki, Noborizato, Mythome, Leandro Damiao Oui Détester, tandis que les changements dans le Consadole Sapporo Ils étaient Arano, Aoki, Bothroyd Oui Douglas, qui est entré pour remplacer Fukai, Suga, Komai Oui Kaneko.

L’arbitre a montré un carton jaune à Consadole Sapporo (Suga), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Avec 38 points, le Kawasaki Frontale de Toru oniki continue en tant que leader de la Ligue japonaise J1, en mesure d’accéder à la Ligue des champions de l’AFC, tandis que l’équipe dirigée par Michael Petrovic il a été placé à la douzième place avec 15 points.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur stade. L’équipe Kawasaki le fera contre lui Yokohama, Pendant ce temps, il Consadole Sapporo fera face au Shimizu S-Pulse.

Fiche techniqueKawasaki Frontale:Jung Sung, Taniguchi, Jesiel, Noborizato (Kurumaya, min.72), Yamane, João Schmidt, Kazuki (Tanaka, min.46), Hatate (Kento Tachibanada, min.88), Ienaga, Mitoma (Hasegawa, min.79) et Leandro Damião (Kobayashi, min 87)Consadole Sapporo:Sugeno, Miyazawa, Fukumori, Tanaka, Fukai (Arano, min.55), Takamine, Kaneko (Douglas, min.89), Suga (Aoki, min.68), Ogashiwa, Komai (Bothroyd, min.68) et Anderson LopesStade:Stade Kawasaki TodorokiButs:Mitoma (1-0, min.50) et Kobayashi (2-0, min.96)