Kawasaki Frontale a battu les Kashima Antlers 2-1 au stade Kawasaki Todoroki

30/05/2021 à 14h04 CEST

le Kawasaki Frontale a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Bois de Kashima ce dimanche dans le Stade Kawasaki Todoroki. le Kawasaki Frontale Il est arrivé au match de bonne humeur après avoir remporté une victoire 0-4 sur le Nagoya Grampus. Pour sa part, Bois de Kashima a remporté à l’extérieur 0-2 son dernier match dans la compétition contre Nagoya Grampus. Après le match, l’équipe locale est restée leader de la J1 Japanese League, tandis que le Bois de Kashima classé septième à la fin du match.

Le match a commencé de manière favorable pour l’équipe Kawasaki, qui a débuté la lumière avec un but de Léandro Damiao à la 20e minute. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 1-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe de Kashima, qui a égalisé avec un but de Ueda à la minute 63. Mais plus tard, le Kawasaki Frontale a pris de l’avance grâce à un peu de Kobayashi dans les derniers instants du match, notamment en 94, terminant la confrontation sur un score final de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Kawasaki Frontale de Toru oniki soulagé Hasegawa, Kurumaya, Chinen Oui Kobayashi pour Mythome, Noborizato, Leandro Damiao Oui Détester, tandis que le technicien du Bois de Kashima, Naoki soma, a ordonné l’entrée de Shirasaki, Yuta matsumura, Stum Oui Nagaki fournir Koizumi, Est ce que je, Ueda Oui Diego Pituca.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes. Les habitants ont vu l’un d’eux (Jesiel) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu une carte, en particulier Nagato.

le Kawasaki Frontale de Toru oniki mène le tournoi avec 35 points, à la place de l’accès à la Ligue des champions de l’AFC, tandis que l’équipe dirigée par Naoki soma il a été placé à la septième place avec 21 points.

Au tour suivant de la J1 Japanese League, les deux Bois de Kashima comme lui Kawasaki Frontale jouera un nouveau match à l’extérieur contre lui Kashiwa reysol et le Oita Trinita respectivement.

Fiche techniqueKawasaki Frontale :Jung Sung, Taniguchi, Jesiel, Noborizato (Kurumaya, min.87), Yamane, João Schmidt, Hatate (Kobayashi, min.93), Tanaka, Mitoma (Hasegawa, min.64), Leandro Damião (Chinen, min.88) et IenagaBois de Kashima:Oki, Machida, Inukai, Nagato, Tsunemoto, Koizumi (Shirasaki, min.46), Léo Silva, Araki, Diego Pituca (Nagaki, min.87), Ueda (Stum, min.85) et Doi (Yuta Matsumura, min. 77)Stade:Stade Kawasaki TodorokiButs:Leandro Damião (1-0, min. 20), Ueda (1-1, min. 63) et Kobayashi (2-1, min. 94)