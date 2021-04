Kawasaki Frontale accueille Oita Trinita lors de la septième journée

04/02/2021 à 12:03 CEST

le Oita Trinita voyager ce samedi pour Stade Kawasaki Todoroki se mesurer avec Kawasaki Frontale dans leur septième match de la J1 Japanese League, qui débutera à 12h00.

le Kawasaki Frontale a l’intention d’ajouter une victoire au septième jour après avoir vaincu le Rouges Urawa dans le Stade Saitama 2002 par 0-5, avec des buts de Détester, Leandro Damiao, Kobayashi et Wakisaka. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans cinq des six matchs disputés à ce jour, avec 16 buts marqués contre deux encaissés.

Du côté des visiteurs, le Oita Trinita a subi une défaite à la Sanfrecce Hiroshima dans le dernier match (1-3), de sorte qu’une victoire contre Kawasaki Frontale Cela vous aiderait à améliorer votre bilan en compétition. À ce jour, sur les cinq jeux que le Oita Trinita En Ligue japonaise J1, il a remporté l’un d’entre eux et cumule un chiffre de sept buts encaissés contre cinq en faveur.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Kawasaki Frontale ils ont remporté trois fois en trois matchs jusqu’à présent, des chiffres qui mettent en évidence le potentiel et la sécurité de l’équipe lorsqu’ils jouent dans leur stade. À la maison, le Oita Trinita a un solde d’une victoire et une défaite en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, de sorte que les joueurs du Kawasaki Frontale Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Dans leurs derniers affrontements au stade de Kawasaki Frontale, les chiffres montrent six victoires et deux nuls pour les hôtes. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les Oita TrinitaEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière confrontation entre les Kawasaki Frontale et le Oita Trinita Cette compétition s’est déroulée en novembre 2020 et s’est terminée par un score de 1-0 en faveur des visiteurs.

À ce jour, le Kawasaki Frontale il est en tête du classement avec une différence de 11 points par rapport à son rival. L’équipe de Toru oniki Il arrive au match en deuxième position et avec 16 points avant le match. De leur côté, les visiteurs ont cinq points et occupent la onzième place du tournoi.