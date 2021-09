Kawasaki Frontale ajoute trois points supplémentaires contre Vissel Kobe (3-1)

29/09/2021 à 14h00 CEST

Les Vissel Kobé n’a pas réussi à l’emporter Kawasaki Frontale, qui s’est imposé 3-1 lors du match disputé ce mercredi dans le Stade Kawasaki Todoroki. Les Kawasaki Frontale Il est venu à la rencontre le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre bellmar Shonan dans son fief (2-1) et l’autre devant le Tokushima Vortis loin de chez soi (1-3). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Vissel Kobé gagné lors de ses deux derniers matches de compétition contre lui Shimizu S-Pulse à la maison et le Consadole Sapporo à domicile, 0-2 et 1-0 respectivement et a connu une séquence de trois victoires consécutives. Avec ce résultat, l’équipe locale est restée leader de la J1 Japanese League, tandis que la Vissel Kobé classé quatrième à l’issue du duel.

Le match a commencé de manière positive pour lui Vissel Kobé, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Cabot à la 13e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

La deuxième mi-temps du match a débuté de manière favorable pour l’équipe Kawasaki, qui a mis les tables avec un but du point de penalty de Leandro Damiao à la 55e minute. Kawasaki Frontale au moyen d’un but à sa porte Vermaelen à la minute 72, permettant le 2-1. L’équipe locale a marqué à nouveau, ce qui a augmenté les distances établissant le 3-1 grâce à un but de Ienaga au bord de la fin, à 85, terminant ainsi le match sur un score final de 3-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Kawasaki Frontale de Toru oniki soulagé Chinen, Avoir miyagi, Kurumaya, Yamamura et Kobayashi pour Léandro Damiao, Marcinho, Yamané, Wakisaka et Détester, tandis que le technicien du Vissel Kobé, Atsuhiro Miura, a ordonné l’entrée de Sasaki, Goké, Lincoln et Bojan fournir Sakurai, Osaki, Iniesta et Nakasaka.

Dans le match, il n’y a eu au total qu’un carton jaune pour l’équipe de Kobe. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune à Bojan.

Les Kawasaki Frontale de Toru oniki mène le tournoi avec 72 points, en mesure d’accéder à la Ligue des champions de l’AFC, tandis que l’équipe dirigée par Atsuhiro Miura il a été placé à la quatrième place avec 54 points.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur stade. L’équipe Kawasaki le fera contre lui FC Tokyo, Pendant ce temps, il Vissel Kobé affrontera le Rouges Urawa.

Fiche techniqueKawasaki Frontale :Jung Sung, Taniguchi, Jesiel, Noborizato, Yamane (Kurumaya, min.78), Kento Tachibanada, Hatate (Kobayashi, min.93), Wakisaka (Yamamura, min.78), Marcinho (Ten Miyagi, min.77), Leandro Damião (Chinen, min.77) et IenagaVissel Kobé :Iikura, Vermaelen, Ryuho Kikuchi, Hatsuse, Sakai, Osaki (Goke, min.65), Sakurai (Sasaki, min.57), Iniesta (Lincoln, min.78), Nakasaka (Bojan, min.78), Muto et OsakoStade:Stade Kawasaki TodorokiButs:Muto (0-1, min. 13), Leandro Damião (1-1, min. 55), Vermaelen (2-1, min. 72) et Ienaga (3-1, min. 85)