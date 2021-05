Kawasaki Frontale défend la tête contre Consadole Sapporo

15/05/2021 à 08h01 CEST

Dimanche prochain à 08h00 se jouera le match de la quatorzième journée de la Ligue japonaise J1, qui affrontera le Kawasaki Frontale et à Consadole Sapporo dans le Stade Kawasaki Todoroki.

le Kawasaki Frontale des visages aux esprits renforcés pour le match du quatorzième jour après avoir remporté les deux derniers matchs contre lui Crevette Osaka hors de son champ et devant le Nagoya Grampus à domicile par 0-2 et 3-2, respectivement. Depuis le début de la compétition, les locaux se sont imposés dans 11 des 13 matchs disputés jusqu’à présent dans la Ligue japonaise J1 et cumulent un chiffre de neuf buts encaissés à 32 en faveur.

Du côté des visiteurs, le Consadole Sapporo a réussi à vaincre le Tokushima Vortis 1-2 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Anderson lopes, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le fief de la Kawasaki Frontale. Sur les 12 matchs qu’il a disputés cette saison de la Ligue japonaise J1, le Consadole Sapporo il en a remporté quatre avec un chiffre de 19 buts pour et 18 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Kawasaki Frontale Il a réalisé des chiffres de sept victoires et un nul en huit matchs disputés dans son stade, des chiffres qui montrent le potentiel et la sécurité de l’équipe lorsqu’il joue dans son stade. Aux sorties, le Consadole Sapporo Il a un bilan de deux victoires, trois défaites et deux nuls en sept matchs joués, il sera donc difficile (mais pas impossible) de gagner au stade de l’équipe locale.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Kawasaki FrontaleEn fait, les chiffres montrent quatre victoires, une défaite et un nul pour l’équipe à domicile. À son tour, l’équipe visiteuse ajoute deux matchs de suite sans perdre à domicile contre le Kawasaki Frontale. La dernière fois qu’ils ont affronté le Kawasaki Frontale et le Consadole Sapporo dans cette compétition c’était en novembre 2020 et le match s’est terminé sur un score de 0-2 en faveur de Consadole Sapporo.

En ce qui concerne la situation de ces équipes en Ligue japonaise J1, avant le match, le Kawasaki Frontale est en avance sur le Consadole Sapporo avec une différence de 20 points. le Kawasaki Frontale Il a 35 points dans son casier qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la compétition. Pour sa part, Consadole Sapporo il a 15 points et se classe onzième du tournoi.