Kawasaki Frontale défend la tête contre Nagoya Grampus

05/03/2021 à 08h01 CEST

le Kawasaki Frontale reçoit ce mardi à 8h00 la visite du Nagoya Grampus dans le Stade Kawasaki Todoroki lors de leur douzième rencontre dans la J1 Japanese League.

le Kawasaki Frontale arrive avec enthousiasme pour le douzième jour après avoir remporté la victoire à domicile dans le Stade Kawasaki Todoroki par 3-2 contre Cerise Osaka, avec des buts de Mythome Oui Leandro Damiao. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté neuf des 11 matchs disputés à ce jour et ont réussi à marquer 27 buts pour et sept contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Nagoya Grampus a réussi à vaincre le Crevette Osaka 2-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Soma Oui Yamasaki, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Kawasaki Frontale. Avant ce match, le Nagoya Grampus ils avaient gagné dans huit des 11 matchs disputés dans la Ligue japonaise J1 cette saison, avec un bilan de 15 buts pour et trois contre.

Concernant les résultats à domicile, le Kawasaki Frontale il a gagné six fois et fait match nul une fois en sept matchs joués jusqu’à présent, des chiffres indicatifs qu’il obtient un bon bagage de points dans son stade. À la maison, le Nagoya Grampus Il a un bilan de cinq victoires et un nul en six matches qu’il a disputés jusqu’à présent, il est donc a priori un adversaire coriace lorsqu’il évolue en dehors de son stade, où il a accumulé un bon revenu à partir des points obtenus.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade Kawasaki Todoroki, en fait, les chiffres montrent trois défaites et trois nuls en faveur de la Kawasaki Frontale. De plus, les locaux ont un total de cinq matchs consécutifs invaincus contre ce rival de la Ligue japonaise J1. La dernière fois qu’ils ont affronté le Kawasaki Frontale et le Nagoya Grampus dans ce tournoi c’était en avril 2021 et le match s’est conclu sur un résultat de 0-4 favorable à la Kawasaki Frontale.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, on peut voir qu’avant le match, le Kawasaki Frontale est en avance sur le Nagoya Grampus avec une différence de trois points. le Kawasaki Frontale Jusqu’à présent, il a accumulé un total de 29 points dans son casier qui lui ont permis d’accéder à la direction actuelle de la Ligue japonaise J1. Pour sa part, le Nagoya Grampus il compte 26 points et occupe la deuxième place du classement.