Kawasaki Frontale défend son avance face à Avispa Fukuoka

24/08/2021 à 12:00 CEST

Mercredi prochain à 12h00 se jouera le match de la vingt-sixième journée de la J1 Japanese League, qui mesurera à Guêpe et à Kawasaki Frontale dans le Stade de niveau 5.

Le Guêpe de Fukuoka visages voulant récupérer des points dans le match qui correspond à la vingt-sixième journée après avoir perdu le dernier match contre le Nagoya Grampus par un score de 1-0. De plus, les locaux ont remporté neuf des 25 matches disputés jusqu’à présent en J1 Japanese League avec un total de 26 buts pour et 30 contre.

Du côté des visiteurs, le Kawasaki Frontale a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Sanfrecce Hiroshima lors de son dernier match, il arrive donc au match avec le prétexte de garder les trois points cette fois. Avant ce match, le Kawasaki Frontale ils avaient remporté 19 des 25 matchs disputés en J1 Ligue japonaise cette saison et cumulaient un chiffre de 16 buts encaissés contre 56 en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Guêpe de Fukuoka Il a réalisé un bilan de six victoires, cinq défaites et un match nul en 12 matchs disputés dans son domaine, des chiffres qui peuvent sembler encourageants pour lui. Kawasaki Frontale, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se jouent dans le Stade de niveau 5. En tant que visiteur, le Kawasaki Frontale Il a un bilan de huit victoires et quatre nuls en 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il est donc a priori un adversaire coriace lorsqu’il joue en dehors de son stade, où il a accumulé un bon revenu grâce aux points obtenus.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de Guêpe de FukuokaEn fait, les chiffres montrent une victoire et une défaite en faveur de l’équipe locale. La dernière rencontre que les deux équipes ont disputée dans ce tournoi a eu lieu en avril 2021 et s’est terminée par un résultat de 3-1 en faveur de la Kawasaki Frontale.

En analysant leur position dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate que les deux équipes sont séparées de 30 points en faveur de Kawasaki Frontale. L’équipe de Shigetoshi Hasebe il se classe 10e avec 33 points à son tableau de bord. Pour sa part, le Kawasaki Frontale Il est l’actuel leader de la Ligue japonaise J1 et compte 63 points.