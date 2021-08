Kawasaki Frontale défend son avance face à Consadole Sapporo

in

27/08/2021 à 07h00 CEST

Samedi prochain à 07h00 se jouera la rencontre de la vingt-septième journée de la Ligue japonaise J1 qui mesurera à Consadole Sapporo et à Kawasaki Frontale dans le Dôme de Sapporo.

Les Consadole Sapporo atteint le vingt-septième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Nagoya Grampus dans le match précédent par un score de 0-2. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 10 des 25 matchs disputés à ce jour, avec 33 buts pour et 34 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Kawasaki Frontale ne pouvait pas faire face à la Guêpe de Fukuoka lors de son dernier match (1-0), il cherchera donc la victoire contre le Consadole Sapporo pour tracer le cap du championnat. Avant ce match, le Kawasaki Frontale ils avaient remporté 19 des 26 matchs disputés en J1 Ligue japonaise cette saison et cumulaient un chiffre de 17 buts encaissés contre 56 en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Consadole Sapporo il a gagné sept fois, a été battu quatre fois et a fait match nul deux fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Kawasaki Frontale a un bilan de huit victoires, une défaite et quatre nuls en 13 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Consadole Sapporo pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Dôme de Sapporo, en fait, les chiffres montrent cinq défaites et un match nul en faveur du Consadole Sapporo. De même, les visiteurs ont une séquence de trois matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de la Consadole Sapporo. Le dernier affrontement entre les Consadole Sapporo et le Kawasaki Frontale Cette compétition s’est jouée en mai 2021 et s’est terminée sur un résultat de 2-0 en faveur de la Kawasaki Frontale.

Actuellement, le Kawasaki Frontale Il est en tête du classement avec un écart de 27 points par rapport à son rival. Les Consadole Sapporo Il arrive à la rencontre avec 36 points à son casier et occupant la neuvième place avant le match. Pour sa part, Kawasaki Frontale Jusqu’à présent, il a accumulé un total de 63 points qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la compétition.